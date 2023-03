Pokémon Go: Neue Pokémon, Raids und mehr – Dieses Event darfst du nicht verpassen

Der offizielle Twitter-Account von Pokémon Go hat gestern Abend für Aufregung bei Spielern gesorgt. Es wurde nämlich ein detaillierter Contentplan für April veröffentlicht. Spieler können sich auf einen spannenden und vor allem abwechslungsreichen Monat freuen.

Pokémon Go Events im April

Der April steckt voller spannender Events, auf die du dich freuen kannst. Es vergeht kaum ein Tag, an dem im Spiel nichts Besonderes passiert. Unter anderem kannst du dich auf neue Pokémon, neue Shiny-Varianten und vieles mehr einstellen.

Spring into Spring

Der Monat beginnt mit dem Spring into Spring-Event. Wie der Name des Events es bereits suggeriert, dreht sich hier alles um den Frühlingsanfang. Das Event beginnt am 4. April um 10:00 Uhr und endet am 10. April um 20:00 Uhr. Offiziell sind noch keine weiteren Infos bekannt, doch eine verlässliche Quelle hat bereits einige Details durchsickern lassen.

Es handelt sich dabei um Leek Duck, eine Website, die für ihre Leaks und frühzeitigen Informationen bekannt ist. Laut ihnen feiern Wommel und die Entwicklung Bandelby während des Events ihr Debut. Außerdem kannst du dich auf Riolu in 2 km-Eiern freuen und eine reduzierte Brütdistanz, die es dir umso einfacher macht, Riolu und vielleicht sogar ein Shiny Riolu zu ergattern. Des Weiteren wird Mega Lopunny erneut in Mega Raids zu finden sein.

Weitere Events im April

Im April gibt es außerdem erneut Elite Raids. Diese finden jedoch am 9. April, also am Ostersonntag statt. Ob Niantic sich dessen bei der Planung bewusst war, ist unklar. Wer jedoch über die Feiertage zur Familie aufs Land fährt, könnte auf Schwierigkeiten treffen.

Vom 13. bis zum 17. April findet das „A Mystic Hero“ Event statt, vom 20. bis zum 26. April kannst du dich auf die „Sustainability Week“ freuen. Am 23. April wartet begrenzte Forschung auf dich.

Raid- und Spotlight-Stunden

Im April finden wieder vier Raidstunden statt, jeweils eine pro Woche. Es handelt sich dabei am 5. April um Lugia, am 12. April um Landorus und am 19. sowie 26. April kannst du gegen Tapu Bulu antreten. Zudem hast du kommenden Monat erstmals die Möglichkeit, Shiny Tapu Bulu zu fangen.

Auch die Spotlight-Stunden im April haben das Potential, dir neue Shinys zu bescheren. Am 4. April erscheint Owei vermehrt, am 11. April kannst du Muschas fangen. Besonders interessant an Muschas ist, dass es sich um ein Pokémon handelt, welches dir besonders viel Sternstaub beschert. Unser Tipp ist es deswegen, ein Sternenstück zu aktivieren, um so viel Sternenstaub wie möglich zu erhalten.

Am 18. April folgt Knacklion und die letzte Spotlight-Stunde des Monats findet am 25. April mit Tangela statt. Alle vier Pokémon können Shiny sein. Außerdem bringen die Spotlight-Stunden wie immer individuelle Boni mit sich. Es handelt sich dabei beispielsweise um doppelte Bonbons, EP oder Sternenstaub.