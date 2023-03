Pokémon Go Community Day April: Geniale Pokémon und seltene Items

Der nächste Community Day in Pokémon Go findet am 15. April 2023 statt. Bereits jetzt wissen wir, um welches Pokémon es geht und auf welche Besonderheiten du dich freuen kannst. Das Event eignet sich unter anderem bestens dazu, an seltene Items zu kommen.

Pokémon Go Community Day April

Die Pokémon: Togetic und Togepi

Am Community Day im April dreht sich alles rund um Togetic und Togepi. Wilde Togetic erscheinen vermehrt in der Wildnis und Togepi schlüpft aus 2 km Eiern, die du während des Events erhältst. Beide Evolutionsstufen des Pokémons können schillernd sein und tauchen mit der gewöhnlichen Shiny-Rate der Community Days auf.

Das eigentliche Event geht von 14:00 Uhr bis 17:00, doch manche Boni bleiben bis 22:00 aktiv. Dazu gehört beispielsweise die besondere Lade-Attacke Aurasphäre, die Togetic lernt, wenn du es während des Community Days zu Togekiss entwickelst. Die Attacke verursacht 100 Schaden in Trainerkämpfen und 90 Schaden in Arenakämpfen und Raid-Kämpfen.

Event-Boni und Raid-Kämpfe

Während des Events sind verschiedene Boni aktiv. Hier findest du eine Liste mit allen Boni:

Doppelte Fang-Bonbons

Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon

Rauch hält drei Stunden lang an

Ein zusätzlicher Spezialtausch

Eier schlüpfen viermal so schnell

Lockmodule halten drei Stunden lang

Überraschungen in Schnappschüssen

Togepi schlüpft aus 2 km Eiern

Neben den verschiedenen Boni gibt es außerdem erneut Bonus-Raid-Kämpfe nach dem Community Day. Diese beginnen um 17:00 Uhr und gehen bis 22:00 Uhr Ortszeit. Besonders ist, dass die Raids nur lokal gespielt werden können. Schaffst du es, einen Raid zu besiegen, dann erscheinen im Umkreis der Arena 30 Minuten lang weitere wilde Togetic. Die Wahrscheinlichkeit unter ihnen ein schillerndes Exemplar zu finden, ist genauso hoch wie während des Community Days.

Seltene Items durch Forschung

Wer bereits mit der Evolutionsreihe von Togetic vertraut ist, der weiß, dass die finale Evolution von Togetic einen Sinnoh-Stein benötigt. Es handelt sich beim Sinnoh-Stein gleichzeitig um eines der seltensten Evolutions-Items und gleichzeitig um eines der nützlichsten. Während des Community Days gibt es die Möglichkeit, Sinnoh-Steine zu erhalten. Wer den Flegmon Community-Day im März gespielt hat, der ist bereits mit dem Konzept vertraut.

Durch eine befristete Forschung erhältst du kostenlos bis zu fünf seltene Sinnoh-Steine. Auch wenn du den Togetic Community Day nicht spielen möchtest, solltest du dir die Items sichern. Vermutlich bietet auch die besondere Forschung, die wieder für einen Euro verfügbar ist, die Möglichkeit mehr Sinnoh-Steine zu erhalten. Ob die Sinnoh-Steine jedoch, ähnlich wie der King-Stein, auch in normaler Feldforschung verfügbar sind, ist unklar. Es handelt sich immerhin um eines der wichtigsten Evolutionsitems überhaupt, weswegen Niantic hier eher sparsam sein könnte. Alle Infos findest du auf der offiziellen Website.