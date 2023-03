Pokémon: Neue Tera-Raids mit exklusiven Monstern

Tera-Raids sind ein wichtiger Bestandteil von Pokémon Karmesin und Purpur. Diese besonders anspruchsvollen Kämpfe ermöglichen es dir, mächtige, exklusive Monster mit der Hilfe anderer Spieler zu besiegen und zu fangen. Besonders interessant sind dabei die schwierigen 7-Sterne-Raids, die nur zu bestimmten Zeiten stattfinden.

7-Sterne-Raids in Pokémon Karmesin und Purpur

Welches Pokémon kann ich mir sichern?

In den kommenden 7-Sterne-Raids wirst du gegen Admurai aus der Unova Region kämpfen. Es handelt sich dabei um den Wasser-Starter der Region in seiner finalen Entwicklung. Admurai ist ein reiner Wasser-Typ, doch im Tera-Raid ist dieser kombiniert mit einem Käfer-Tera-Typ. Trainer sollten sich außerdem vor der versteckten Fähigkeit des Pokémons in Acht nehmen, denn diese verhindert kritische Treffer. Admurai kann außerdem Schwerttanz und Energiefokus lernen, die seine Attacken besonders gefährlich machen.

Welche Strategien sich Pokémon-Karmesin-und-Purpur-Spieler für diesen Raid ausdenken, wird sich noch zeigen. Klar ist jedoch, dass es sich nicht um einen einfachen Gegner handelt. Wie bereits bei vergangenen Tera-Raids müssen Spieler auch hier auf ein gutes Team hoffen.

Wann findet der Tera-Raid statt?

Die erste Runde der 7-Sterne-Raids gegen Admurai beginnt noch in diesem Monat. Von Freitag, dem 31. März, bis zum 2. April kannst du gegen das Pokémon antreten. Solltest du es nicht schaffen in diesem Zeitraum zu spielen, dann hast du vom 7. April bis zum 9. April einmal mehr die Möglichkeit dir Admurai zu sichern. Es handelt sich bei Admurai um ein exklusives Pokémon, das nur in Tera-Raids verfügbar ist. Du kannst es also nicht in der Wildnis fangen.

Performance-Patch für Pokémon Karmesin und Purpur

Laut serebii.net soll Ende April ein weiterer Patch für Pokémon Karmesin und Purpur rauskommen. Unter anderem soll ein beliebtes Raid-Event in eine neue Runde starten, um Spielern die Möglichkeit zu geben, die exklusiven Pokémon zu fangen. Durch einen Fehler beim Event konnten nicht alle Spieler sich die Pokémon sichern. Es handelt sich dabei um Windewoge und Eisenblatt, zwei brandneue Pokémon der neunten Generation.

Bald kannst du dir Windewoge erneut sichern.

Seit der Veröffentlichung des Updates 1.2.0 plagt zudem ein fataler Bug die Community des Spiels. Der Bug kann ganze Spielstände zerstören, indem Dateien plötzlich korrupt werden. Ob der Patch dieses Problem jedoch adressiert, ist noch unklar. Manche Spieler haben jedoch aktuell schlichtweg Angst davor ihr Spiel zu starten, was eine Lösung des Problems mehr als notwendig macht.