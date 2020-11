PlayStation Plus: Diese Gratis-Games gibt's im Dezember

Frohe Kunde für alle Nutzer der PlayStation 4 (PS4) und PlayStation 5 (PS5). Sony hat verraten, welche drei Spiele du als Abonnent des Premium-Dienstes PlayStation Plus im Dezember kostenlos zocken kannst. Alle genannten Spiele, die wir dir an dieser Stelle im Folgenden etwas ausführlicher vorstellen, sind im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember dieses und 4. Januar kommenden Jahres auf Abruf ohne weitere Kosten verfügbar.

PlayStation Plus Gratis-Games im Dezember

Ein echter Spiele-Klassiker: „Worms“. Neu aufgelegt als „Worms Rumble“, erlebst du eine komplette Neuinterpretation des Spiels. Mit einem – so schreibt es Sony selbst – intensiven, arena-basierten Cross-Plattform-Kampf für 32 Spieler. Dabei hast du Zugriff auf beliebte Waffen wie Bazooka und Shotgun. Aber auch ganz neues Material steht in der virtuellen Waffenkammer zur Verfügung, um deine wirbellosen Gegner auszuschalten.

Ganz anders geht es in „Just Cause 4“ zur Sache. Hier spielst du den Action-Helden Rico Rodriguez, der mit dem Fallschirm über den exotischen Gefilden Südamerikas abspringt. Was folgt, ist Action pur. Mit einer großen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung ist zwar Chaos vorprogrammiert, doch irgendwie musst du das entlegene Land Solis, ein 1.024 Quadratkilometer großer exotischer Spielplatz, ja erkunden. Regenwald, Wüste und schneebedeckte Berggipfel gilt es zu erforschen.

Und dann wäre da noch „Rocket Arena“ aus dem Hause EA als drittes PS-Plus-Game im Dezember – ein explosiver 3v3-Online-Shooter. In einem Satz könnte man das Spiel so zusammenfassen: Hier regieren Raketen die Welt und du musst lernen, sie im Kampf zu beherrschen. Denn auf diesen Raketen musst du den von dir ausgewählten Helden trainieren und auf diese Weise fit für den nächsten Kampf in einer spektakulären Arena machen. Problem: Auch deine Gegner lernen natürlich mit jeder Minute dazu.

Gratis Online-Multiplayerwochenende kurz vor Weihnachten

Darüber hinaus solltest du dir das Wochenende am 19. und 20. Dezember rot im Kalender eintragen, wenn du schon immer einmal in das Multiplayer-Gaming hineinschnuppern wolltest. Auch ohne PlayStation-Plus-Abo kannst du Spiele wie „Call of Duty Black Ops Cold War“, „Grand Theft Auto Five“ und „FIFA 21“ kostenlos ausprobieren. Voraussetzung ist, dass du PS4 oder PS5-Spiele mit aktiven Online-Multiplayer Modi oder aktiven Online-Features besitzt.

Das PS Plus Abo kannst du über die PlayStation-Homepage buchen. Mit nur einem Monat Laufzeit kostet es 8,99 Euro monatlich. Wenn du dich für drei Monate Laufzeit entscheidest, zahlst du 24,99 Euro (8,33 Euro pro Monat), die Freischaltung für ein ganzes Jahr ist für 59,99 Euro zu haben (5 Euro pro Monat). Tipp: Bei Amazon kannst du eine Guthaben-Karte für das PlayStation Plus Abo mit einem Jahr Laufzeit derzeit günstiger abstauben. Es kostet im Rahmen eines Black-Friday-Deals nur 44,99 – also knapp 3,75 Euro pro Monat.

Übrigens: Als Nutzer der PlayStation 5 kannst du aktuell als PlayStation-Plus-Abonnent auch die PlayStation Plus Collection nutzen – und so viele Spiele-Klassiker gratis zocken.

jetzt weiterlesen PlayStation Plus Collection: Diese Spiele-Klassiker gibt's für die PS5 kostenlos

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.