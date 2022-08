PlayStation Gratis-Games: Actionreiche PS Plus Spiele im August

Nur noch heute, am 1. August, hast du die Möglichkeit, als PlayStation-Plus-Abonnent jene drei Spiele herunterzuladen, die im Juli im Rahmen des Spiele-Abos angeboten wurden. Schon ab Dienstag folgen dann die Neuvorstellungen für August 2022. Es sind drei an der Zahl und wir verraten dir alle wichtigen Details, die du zu den neuen Gratis-Games für PS Plus wissen musst. Wichtig: Du kannst sie nur bis zum 6. September zu deiner Spielbibliothek hinzufügen.

Yakuza: Like A Dragon (PS4 und PS5)

Sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5 steht im Rahmen von PS Plus „Yakuza: Like A Dragon“ zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in der es darum geht, von einem Underdog zum Drachen aufzusteigen. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Ichiban Kasuga, der 18 Jahre im Gefängnis sitzen musste. Und das für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat.

Als Spieler hast du die Aufgabe, die Wahrheit hinter dem Verrat seiner Familie aufzudecken – mitten in einer modernen japanischen Stadt. Yakuza-Kämpfe kommen dabei natürlich nicht zu kurz. Und wenn es mal etwas Abwechslung geben soll, ist es auch möglich, Go-Kart zu fahren, Arcade-Games zu zocken und 50 Nebengeschichten zu erkunden.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen-Deluxe-Bundle (PS4 und PS5)

Ebenfalls für beide aktuellen PlayStation-Generation steht „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Cross-Gen-Deluxe-Bundle“ zur Verfügung. Und wer es liebt, mit dem Skateboard unterwegs zu sein, muss dieses Game bei PS Plus einfach ausprobieren. Denn zwei der beliebtesten Skateboard-Spiele aller Zeiten präsentieren sich in diesem Game in umfangreich überarbeiteter HD-Qualität und mit vielen neuen Extras. Auf Wunsch ist es sogar möglich, im Multiplayer-Modus und Live-Ranglisten gegen Spieler aus der ganzen Welt anzutreten. Nur wer die besten Tricks aufs Brett zaubert, sichert sich den Spitzenplatz.

Little Nightmares (PS4)

Oder darf es ein wenig gruseliger sein? Dann auf jeden Fall „Little Nightmares“ ausprobieren. Hier tauchst du in eine düstere und skurrile Erzählung ein, die dich unter Umständen mit den Ängsten deiner Kindheit konfrontiert. Aufgabe ist es, Six bei der Flucht aus dem Schlund zu helfen. Dabei handelt es sich um ein riesiges, geheimnisvolles Areal, das von verdammten Seelen bewohnt wird, die sich nach ihrem nächsten Mahl sehen. Im Laufe deiner Reise triffst du auf ein gruseliges Puppenhaus, das gleichzeitig ein Gefängnis ist. Ziel: Entkommen! Und zwar so schnell es geht. Auch ein Spielplatz ist Teil der Geschichte. Hier kannst du unzählige Geheimnisse entdecken und nur mit viel Fantasie findest du deinen Weg zum Ziel.

Noch mehr Infos zu den drei neuen PS-Plus-Spielen gewünscht? Kein Problem! Das nachfolgende Video liefert dir über sechs Minuten zahlreiche weitere Details in Bewegtbildern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Was kostet PS Plus?

Wenn du dich für das Spiele-Abo PlayStation Plus interessierst, kannst du zwischen drei verschiedenen Paketen wählen, die zwischen 8,99 und 16,99 Euro monatlich kosten und verschiedene Inklusivleistungen beinhalten. Wenn du dich für ein 3- oder 12-Monat-Abo entscheidest, kannst du von einem Rabatt profitieren. Guthaben-Karten für PS Plus kannst du unter anderem bei Amazon kaufen.

Jetzt weiterlesen Was ist PS Plus? PlayStation-Spiele im Abo – jeden Monat neu