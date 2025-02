O2 mit radikaler Tarifsenkung: So günstig waren die Tarife noch nie

Offiziell ist es zwar nur eine Aktion, doch sie offenbart, was auf dem Mobilfunkmarkt gerade passiert: O2 senkt die Mobilfunktarife radikal. Erstmals fasst der Mobilfunker dabei auch die unlimitierte Datenflatrate an, für die der Netzbetreiber bislang knapp 100 Euro verlangt hatte. Kunden, die den Tarif ab heute abschließen, zahlen nur noch 49,99 Euro, also knapp die Hälfte des bisherigen Preises. Dabei handelt es sich nicht um einen Preis für die ersten Vertragsmonate, sondern um einen Preis, der gilt, solange du Kunde in diesem Tarif bleibst. Das sind mindestens zwei Jahre.

O2 reagiert auf Kampfpreise von 1&1

Die Neukundenaktion bei O2 läuft schon geraume Zeit, scheint aber die Erwartungen nicht erfüllt zu haben. Kein Wunder: Der bisherige Partner 1&1 ist mit seinem eigenen Netz und absoluten Kampfpreise in den Markt gestartet. Für unter 10 Euro bekommst du dort seit heute wieder eine Flatrate für Telefon-, SMS und Daten. Allerdings ist die Datennutzung auf 50 Mbit/s gedrosselt und ab 50 GB im Monat musst du kostenlose Datenpakete nachbuchen.

Einen vergleichbaren Tarif hat auch O2 im Angebot. Für jetzt knapp 30 Euro kannst du beim O2 Mobile Unlimited on Demand jeden Tag 10 GB ohne weitere Einschränkungen nutzen. Erst danach musst du kostenlose 2-GB-Pakete nachbuchen. Selbst ohne Nachbuchung stehen dir noch 384 kBit/s zur Verfügung. Sonst sind es bis zu 300 Mbit/s.

Tarife mit Drossel im Überblick

Stand: 11.02.2025 O2 Mobile Unlimited on Demand 1&1 Unlimited S/M/L 1&1 Unlimited S/M/L Datenvolumen 10 GB/Tag + kostenlos 2 GB Pakete per SMS nachbuchbar 50 GB / Monat + kostenlos 1 GB Pakete online nachbuchbar 50 GB / Monat + kostenlos 1 GB Pakete online nachbuchbar maximaler Downstream 300 Mbit/s 50 / 100/ 300 MBit/s 50 / 100/ 300 MBit/s maximaler Upstream 50 Mbit/s 25 / 50 / 50 MBit/s 25 / 50 / 50 MBit/s Netze GSM, LTE, 5G (O2) LTE, 5G (1&1 mit Vodafone-Roaming) LTE, 5G (1&1 mit Vodafone-Roaming) Telefonie Flatrate Flatrate Flatrate SMS Flatrate Flatrate Flatrate EU-Roaming enthalten (Fair Use) enthalten (Fair Use 20 / 40 / 80 GB) enthalten (Fair Use 20 / 40 / 80 GB) Grundkosten 59,99 Euro

(Aktion bis 31. März: 29,99 Euro) 9,99 Euro / 19,99 Euro / 29,99 Euro (je 3 Monate 9,99 Euro) 12,99 Euro / 19,99 Euro / 29,99 Euro Einrichtungspreis 39,99 Euro 39,90 Euro 39,90 Euro Vertragslaufzeit 24 Monate oder 1 Monat 24 Monate 1 Monat Multicard 10 Euro/SIM 3,99 Euro/SIM 3,99 Euro/SIM hier buchen hier buchen hier buchen

Gehen dir die täglichen Limitierungen auf die Nerven, kannst du auch O2 Mobile Unlimited Max buchen. Der Tarif kostet üblicherweise 99,99 Euro, ist jetzt jedoch auf nur noch 49,99 Euro reduziert. So günstig war der Tarif zuletzt vor etwa fünf Jahren. Hier gibt es keinerlei Einschränkungen in der Nutzung.

Aber längst nicht jeder Handynutzer braucht eine Datenflatrate. Auch an diese Kunden hat O2 bei der aktuellen Aktion gedacht und auch die Preise für die Mitteklassentarife noch weiter reduziert.

Das führt zu der Kuriosität, dass du für O2 Mobile M für 24,99 Euro mit nur 60 GB mehr zahlen musst als beim O2 Mobile L mit 100 GB. Das wirkt nicht richtig durchdacht.

Die Aktion läuft bis zum 31. März 2025. Das Datum ist nicht zufällig gewählt: Es ist das Quartalsende, das für börsennotierte Unternehmen einen wichtigen Zeitpunkt markiert. Ein weiteres Indiz dafür, dass man im Münchner O2 Tower aktuell nicht glücklich ist mit den Neukundenzahlen im aktuellen Jahr. Alle Tarife beinhalten automatisch 5G, 300 Mbit/s Highspeed und gelten „lebenslang“. Das bedeutet: Der Rabatt gilt unbegrenzt und erlischt erst bei einem Tarifwechsel. Die Aktion lässt sich auch mit dem neuen Kombi-Vorteil verknüpfen. Wer zum Mobilfunk einen Festnetzanschluss (VDSL, Glasfaser oder Kabel) erhält bei den Tarifen O2 Mobil L und O2 Mobil XL automatisch unbegrenztes Datenvolumen und somit schon ab 19,99 Euro. Zudem reduziert O2 die Grundgebühr des Festnetzvertrags um 10 Euro im Monat.

