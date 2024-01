O2 mit drastischer Preissenkung: Neuer Preiskampf mit Telekom?

Im vergangenen Jahr gab es bei O2 nur eine Richtung bei den Preisen und die war nicht im Sinne des Kunden. Hintergrund, so munkelte man hinter vorgehaltener Hand: Das Netz war am Limit. Und ausgerechnet O2 war dafür bekannt, viel Datenvolumen zum kleinen Preis zu verschleudern. Bis zur Preiserhöhung im vergangenen Frühjahr. Seitdem ist man bei einigen Tarifen sogar teurer als die Telekom.

O2-Netz verliert 12 Millionen SIM-Karten

Das soll sich nun wieder ändern. Grund hierfür dürfte ein Schlag in die Magengrube sein, den O2 von deinem Mitbewerber bekommen hat, der ebenfalls für die Auslastung des Netzes sorgte. 1&1 hat im vergangenen Sommer angekündigt, dem O2-Netz den Rücken zu kehren. Bis 2026 will der bisherige Provider, der nun als Netzbetreiber agiert, insgesamt etwa zwölf Millionen SIM-Karten von O2 ins eigene Netz verlagern. Die Überraschung: Als Netzpartner in noch nicht versorgten Gebieten dient ab Sommer 2024 Vodafone und nicht mehr O2.

Die freiwerdenden Ressourcen und fehlenden Umsätze von 1&1 gilt es nun wieder aufzufüllen. Ein erster Schritt: Ab dem 18. Januar erhältst du einen Rabatt von 50 Prozent, wenn du einen O2-Vertrag abschließt – und zwar schon ab dem ersten Vertrag. Bisher waren nur weitere Verträge für deine Familie rabattiert, nun wird auch dein eigener Tarif deutlich günstiger. Allerdings ist das genau die Einschränkung: Denn die 50 Prozent Rabatt gibt es nur, wenn du gleichzeitig mit der Bestellung einen zweiten Laufzeitvertrag – Mobilfunk oder Festnetz – abschließt. Zwar gibt es auch für diese Verträge einen Rabatt (50 Prozent auf Mobilfunktarife und 5 Euro auf Festnetzverträge), doch bei einer alleinigen Vertragsbuchung gelten weiterhin die bisherigen Tarife. Die Rabatte gelten zudem nur, solange die abgeschlossenen Tarife gleichzeitig bestehen. Ausgenommen ist der O2 Mobile S.

Ebenfalls ab 18. Januar senkt O2 aktionsweise den Preis aller O2 Mobile Tarife inklusive der Unlimited-Tarife um jeweils 3 Euro, den des O2 Mobile XL um 13 Euro. Ausgenommen von dieser Promotion ist der O2 Mobile Unlimited Max. Für junge Leute unter 29 Jahren gibt es eine weitere Änderung. Sie erhalten die Boost-Variante der O2 Mobile Tarife, also die Connect-Option und das doppelte Datenvolumen, für den Preis des klassischen O2 Mobile Tarifs bei Buchung bis zum 2. April 2024.

Preisduell mit Telekom?

Auch die Telekom hat vor allem Familien im Visier bei der Neukunden-Akquise. Unter dem Motto „Je mehr ihr seid, desto günstiger wird es“, gibt es für jede weitere SIM-Karte zum Hauptvertrag einen immer höher werdenden Rabatt. Die erste SIM-Karte wird jedoch nie günstiger, sondern bleibt auf dem hohen Telekom-Niveau. Zudem müssen alle SIM-Karten sich im gleichen Tarif befinden. Das ist bei O2 nicht der Fall. Hier kann jeder Nutzer einen Tarif seiner Wahl aussuchen.

Dennoch dürfte die Preissenkung ein Auftakt zu einem interessanten Jahr für Mobilfunkkunden sein. 1&1 wirbt aktuell über die Discountmarke Blacksim mit sehr aggressiven Tarifen um Kunden. Hier gibt es aktuell 25 GB für 9,99 Euro monatlich oder 50 GB für 19,99 Euro – inklusive Allnet-Flatrate und 5G.