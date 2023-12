Krasse Änderung für 12 Millionen Handy-Kunden: Das ändert sich

Hintergrund der Änderung ist der am vergangenen Freitag erfolgte Start des vierten deutschen Mobilfunknetzes von 1&1. Dieses ist nach Telekom, Vodafone und O2 das vierte deutsche Netz, das per LTE und 5G Mobilfunk anbietet. Zwar verfügt es aktuell nur über eine zweistellige Zahl an Standorten, dennoch gilt 1&1 damit ab sofort als Mobilfunkanbieter. Durch eine Zusammenarbeit mit O2 und Vodafone kann 1&1 direkt bundesweit seine Dienste anbieten.

50.000 SIM-Karten pro Tag wechseln das Netz

Bereits zum Start des Netzes verfügt 1&1 über mehr als 12 Millionen Mobilfunkkunden. Diese hatte 1&1 bislang als virtueller Netzbetreiber und Provider vor allem im Netz von O2 aktiviert. Sie werden in den kommenden Monaten und Jahren automatisch in das Netz von 1&1 umziehen. Bis zu 50.000 SIM-Karten pro Tag sollen das Netz wechseln. In den meisten Fällen reicht dafür ein Datensignal, das 1&1 dir per Mobilfunknetz schickt. Damit werden die Einstellungen auf der SIM-Karte überschrieben und die SIM-Karte sieht das 1&1-Netz als Heimatnetz an.

Was ändert sich dadurch in der Praxis? Für die meisten Nutzer zunächst einmal nichts. Wenn du nicht zufällig in der Nähe einer der wenigen Antennen wohnst oder dich aufhältst, wirst du weiterhin im Netz von O2 aktiv sein. Allerdings erfolgt die Vermittlung der Gespräche über die Server von 1&1. Auch beim Roaming im Ausland kann es Unterschiede in Form von anderen Netzen geben. 1&1 setzt beim Roaming auf einen Vertrag mit Orange, dieser kann andere Netze im Ausland vorsehen als die bisherigen O2-Verträge.

Ab Sommer 2024 Vodafone statt O2 im Roaming

Die größte Änderung wird es dann aber ab Sommer 2024 geben. Dann ändert 1&1 den Partner für National Roaming. Überall, wo du heute das O2-Netz nutzt wird es dann das Netz von Vodafone sein. Auch diese Änderung betrifft nur Kunden, die bis dahin schon von 1&1 in das neue Netz umgestellt wurden. Bis Ende 2025 sollen das alle Kunden von 1&1 und den diversen Drillisch-Marken sein. Somit hat das 1&1-Netz dann bereits 12 Millionen Nutzer. Du musst übrigens keine Sorgen haben, was deine Telefonnummer angeht. Diese bleibt auch im 1&1-Netz erhalten. Nur, wenn du einen neuen Mobilfunkanschluss bestellst ohne deine bisherige Rufnummer mitzubringen, bekommst du eine neue Nummer mit der Vorwahl 01556.