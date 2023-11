O2 macht klare Ansage: Hier wird das Netz bald besser

Eine Milliarde Euro investiere O2 Telefónica jährlich in den Ausbau des O2 Netzes und der eigenen Services, weiß das Unternehmen zu berichten. Doch wo das passiert, hast du bisher zumeist erst erfahren, wenn du plötzlich besseren Empfang auf dem Handy hattest. Das soll jetzt ändern. Denn du sollst fortan nachvollziehen können, ob bei dir vor Ort demnächst ausgebaut wird. Dafür stattet O2 seine Netzabdeckungskarte mit einem neuen Service aus: Ab sofort zeigt sie dir auf o2.de/netz an, wenn Netzausbaumaßnahmen geplant sind.

Wann wird 5G bei mir zuhause ausgebaut?

„Unser O2 Netz wächst täglich weiter an und davon profitieren unsere Kunden in ihrem digitalen Alltag“, sagt Verena Grundke, Director Customer Marketing bei O2 Telefónica. Man biete den Kunden ab sofort einen neuen Service über die Netzabdeckungskarte an. Hier sollst du jederzeit nachvollziehen können, welche kurzfristigen Verbesserungen der Netzbetreiber für deinen Wohn-, Arbeits- oder Urlaubsort plant. „Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Transparenz dazu beiträgt, die Zufriedenheit unserer Kunden mit unserem O2 Netz und unseren Services noch weiter zu stärken“, so Grundke.

Die bekannte Netzabdeckungskarte zeigt neben dem aktuellen Versorgungsstand ab sofort auch die Auswahlmöglichkeit „In Kürze“ an. Bei einem Klick darauf bekommst du eine Vorhersage, wie sich die Abdeckung des O2 Netzes in den kommenden vier Wochen verändern wird. Für diesen Zeitraum lassen sich zuverlässige Vorhersagen treffen. Der Grund: Die Auf- und Umbaumaßnahmen und deren Vorbereitung seien bereits weit fortgeschritten. Was darüber hinaus geplant ist, darüber lässt O2 dich aber weiterhin im Unklaren. Man prüfe aber die Möglichkeit, künftig noch längere Zeiträume auszuweisen. Das neue Feature soll dir insbesondere zeigen, ob O2 einem bestimmten Ort kurzfristig 5G oder LTE ausbaut oder das Netz verdichtet.

Also Beispielort, indem du das Feature nachvollziehen kannst, nennt O2 die Gemeinden Barwedel und Parsau im niedersächsischen Landkreis Gifhorn. In den Gemeinden funkt je ein O2 Mobilfunkmast mit 2G/GSM und 4G/LTE. Über den „In Kürze“-Button kannst du sehen, dass O2 beide Gemeinden in den kommenden Wochen mit 5G versorgen will.