Neues iPhone-Update verfügbar: Darum solltest du es jetzt installieren

Nicht immer enthalten Apples neue Betriebssysteme eine Vielfalt an sichtbaren Änderungen oder neuen Funktionen. Manchmal sind es vergleichsweise langweilige Updates, die du dennoch zeitnah installieren solltest. Genau dies ist der Fall beim aktuellen iPhone-Update in Form von iOS 16.5. Wie bei Apple üblich erhalten aber auch die anderen Geräte, also iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV oder auch HomePod ein dazugehöriges Software-Paket. Die Updates sind ab sofort kostenlos für alle kompatiblen Geräte erhältlich.

Neue Software fürs iPhone: iOS 16.5 verbessert Sicherheit

An sichtbaren Neuheiten gibt es nur wenige Dinge in iOS 16.5. Die offensichtlichste Erweiterung ist ein neues Wallpaper fürs iPhone und die Apple Watch. Der „Pride Fest“-Hintergrund passt optisch zum ebenfalls neuen Pride-Edition-Sportarmband für die Watch. Dieses wird ab dem 23. Mai für 49 Euro bei Apple erhältlich sein.

Apples neues „Pride Edition Sportarmband“ und Wallpaper für iPhone und Watch

Des Weiteren spricht Apple aber auch davon, dass man diverse Probleme behoben hat. So konnte es bislang vorkommen, dass die Suchfunktion Spotlight auf dem iPhone oder iPad nicht mehr reagierte. Bei der Nutzung von CarPlay konnten unter Umständen die Inhalte von Podcasts nicht geladen werden. Der dritte behobene Fehler betrifft die Bildschirmzeit-Funktion. Hier kam es vor, dass die Einstellungen zurückgesetzt wurden oder „nicht auf allen Geräten synchronisiert werden“ konnten.

Die großen Verbesserungen verstecken sich jedoch im Inneren. So schließt iOS 16.5 eine äußerst lange Liste an Sicherheitslücken. Diverse dieser behobenen Lücken betreffen WebKit, also die Browser-Engine, die nicht nur von Safari, sondern auch anderen Browsern auf iPhone und iPad verwendet wird. Wiederum drei dieser Fehler wurden laut Apple in mindestens einem Fall aktiv ausgenutzt.

Du solltest die Aktualisierungen also zeitnah auf deinem iPhone, iPad, Watch, Mac, Apple TV oder HomePod installieren. Der einfachste Weg hierfür ist das jeweils ins Betriebssystem integrierte Software-Update.

Neben iOS 16.5 und iPadOS 16.5 gibt es auch Updates für das iPhone 6s oder neuer. Hier sollen iOS und iPadOS 15.7.6 ebenfalls eine lange Reihe von Sicherheitslücken schließen.

Erste Vorschau auf iOS 16.6 bereits verfügbar

Nur wenige Stunden nach den Updates, welche ab sofort für alle Nutzer verfügbar sind, hat der iPhone-Hersteller bereits die erste Beta von iOS 16.6 veröffentlicht. Dies könnte möglicherweise die letzte große Version vor der Vorstellung von iOS 17 sein.

Große Änderungen wurden hier äußerlich ebenfalls noch nicht gesichtet. Intern arbeitet man aber offenbar an den bereits versprochenen Verbesserungen an der Sicherheit für den Nachrichtendienst iMessage.