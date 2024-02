DF1 ist zurück. Am 1. Januar war der erste Sendetag des neuen HD-TV-Senders, der als Free-TV ausgestrahlt wird. Dabei startete der neue Free-TV-Sender direkt mit einer großen Reichweite und in HD-Auflösung. Der deutsche Free-TV Sender ist seit als Vollprogramm über Satellit (ASTRA 19.2) und allen gängigen Kabelnetz-Betreibern, IPTV– und OTT-Plattformen frei empfangbar. Auslöser für den Start war das Aus des Deutschland-Ablegers von Servus TV in Deutschland. Dessen Sendeplätze hat man im Wesentlichen übernommen. Auf Astra 19,2 Ost nutzt man Transponder 1007 mit der Frequenz 11.303 MHz horizontal.

DF1 hat Free-TV-Platz von Servus TV übernommen

Servus TV hatte vergleichsweise gute Programmplätze in den deutschen Senderlisten. Vor allem Sportfans hatten sich den Free-TV-Sender einprogrammiert, da hier viele Übertragungen liefen. DF1 hat außerdem viele der Servus TV-Inhalte übernommen. Als Beispiel sei die Sendung Quizjagd genannt. Ergänzt werden sollen die Programme im Laufe der Zeit durch Eigenproduktionen im Bereich Entertainment und tägliche Newsinhalte. Der neue Free-TV-Sender zeigt zudem Live-Sport wie die PENNY DEL, Formel E, Tennisturniere und zahlreiche weitere exklusive Sportrechte, die in Kooperation mit DAZN verbreitet werden. Weitere Eigenproduktionen sollen schrittweise im ersten Quartal 2024 ins Programm kommen, kündigte man Anfang des Jahres an.

DF1 hat lange Geschichte in Deutschland

Der Name DF1 hat in Deutschland Geschichte. Der Sender ging als erste digitale Pay-TV-Plattform 1996 auf Sendung. Hinter der Plattform steckte Medienmogul Leo Kirch, dessen Zentrale in der Beta Straße 1 in Unterföhring bei München zu finden war. Unter der gleichen Adresse, an der heute auch MTI Teleport sitzt, hat jetzt die DF1 Medien GmbH ihren Sitz angemeldet. DF1 selbst fusionierte nur drei Jahre nach dem Start mit dem damaligen Rivalen Premiere, der heute als Sky am Markt ist. Der Name DF1 war danach seit nunmehr fast 24 Jahren nicht mehr aktiv genutzt.

Reichweite zur IPTV erhöht

Obwohl DF1 bereits mit einer guten Reichweite gestartet war, kann man dem nun noch einmal eine draufsetzen. Grund dafür ist die Zusammenarbeit mit der österreichischen Firma Ocilion. Ocilion bietet IPTV-Komplettlösungen für Service Provider und Netzbetreiber an und versorgt über eine weitere Geschäftssparte auch Hotels und Krankenhäuser bis hin zu Stadien. Im deutschsprachigen Raum versorgt der Anbieter über 90 Netzbetreiber als Vorlieferant mit IPTV, tritt aber selbst nicht als Markenname auf. Zu den bekanntesten Netzbetreibern, die Ocilion beliefert, gehören willy.tel, wilhelm.tel, RFT Kabel, Leonet, Deutsche GigaNetz EWE, Lünecom und M-net.

Dank zahlreicher Zusatzrechte kannst du Inhalte von DF1 bei diesen Netzbetreibern nicht nur live sehen, sondern auch zeitversetzt, mit Aufnahmefunktion, 7-Tage-Replay und Pause/Play.

Weitere DF1-Empfangswege

DF1 via Satellit: ASTRA 19,2 Ost 1L; Pol: H; Transponder: 1007; Frequenz: 11303; SR: 22.000; Fec: 2/3

DF1 via Kabel: Vodafone und Pyur (Telecolumbus, Primacom, Kabelmedienservice) übertragen den Sender, die Frequenzen und Kanalnummern sind unterschiedlich. Ein Sendersuchlauf sollte den Sender anzeigen.

DF1 per Internet/IPTV: Der Sender ist über Magenta TV, waipu.tv, Zattoo sowie zahlreiche kleine Netzbetreiber unter anderem über den Dienstleister Ocilion zu sehen. Zusätzlich gibt es einen Livestream auf df1.de.