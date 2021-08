Neuer Free-TV-Sender in HD startet am Sonntag

Hinter den Machern des neuen Senders verbirgt sich der Axel-Srpinger-Verlag, der im TV-Geschäft schon mit dem Sender „Welt“ (ehemals N24) tätig ist. Nun bringt der Verlag seine zweite Print-Marke ins Fernsehen: Bild TV startet am Sonntag um 9 Uhr.

Bild TV will einerseits aktuelle Nachrichten zeigen, unterliegt aber nach eigenem Bekunden keiner Chronistenpflicht. Das bedeutet: Du wirst auch im Bild TV das sehen, was man von der Bild-Zeitung kennt: Boulevard-Themen, Sport und politische Meldungen, die viel Meinung beinhalten. Auch Formate, die du möglicherweise schon von der Bild-Online-Seite kennst, werden so ins reguläre TV wandern. Bild TV sendet als Free-TV-Sender in HD-Auflösung. Das heißt, du wirst Werbung zu sehen bekommen.

So empfängst du Bild TV

Wo du den Sender findest, sei abhängig von dem von dir verwendeten Receiver. Bei Vodafone GigaTV sei es Kanal 95, bei Vodafone Giga Cable 2 auf Platz 106, bei Vodafone Kabel Boxen Kanal 125 und beim Horizon-Receiver Kanal 12. Nutzt du einen Sky-Receiver, solltest du den neuen Bild-TV-Sender auf Kanal 716 finden. Andere Kabelnetze wie Tele Columbus/Pyur oder zahlreiche weitere kleine Kabelanbieter verbreiten Bild TV nicht.

Auch über Satellit ist der neue Sender zu empfangen – auch hier in HD und kostenlos. Dazu nutzt der Springer-Verlag das Astra-Satelliten-System auf 19,2 Grad Ost. Üblicherweise sind Satellitenanlagen deutscher Haushalte auf diese Position ausgerichtet. Die Frequenz des genutzten Transponders 33 lautet 10.964 MHz. Magenta TV und waipu.tv werden den neuen Kanal ebenfalls übernehmen. Zu guter Letzt gibt es einen Stream auf bild.tv.

Über das Antennen-Fernsehen DVB-T2 ist der neue Sender als einziger größerer Verbreitungsweg nicht zu empfangen. In aller Regel sind die oben genannten Sendeplätze schon jetzt mit Bild TV belegt, es läuft eine Endlosschleife.

Das zeigt die Bild im Fernsehen

Zentrales Programmangebot von Bild TV soll die News-Show BILD LIVE werden, die von Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr gesendet wird. Dabei sprechen die Moderatorinnen und Moderatoren im Studio sowie BILD Reporter vor Ort bei BILD LIVE jede Stunde über ein aktuell laufendes Top-Thema. Im Fokus dabei eine „meinungsstarke Debatte“ mit Experten und Zuschauern. Am Sonntag steht BILD LIVE von 9 bis 13 Uhr mit verschiedenen Sendungen, insbesondere zur Fußball-Bundesliga im Zeichen des Sports.

Das 24-stündige Programm besteht darüber hinaus aus Live-Shows unter anderem zu Politik, Sport, Show sowie Service-Themen. Viele der Formate hat Bild in der Vergangenheit schon auf bild.de übertragen – etwa den Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ oder dem Fußball-Talk „Reif ist live“ mit Marcel Reif. Aber auch Dokus stehen im Programmplan. Unter anderem zeigt der neue Sender am 13. September die Höhen und Tiefen von Harrison Ford. In der Dokumentation „Streit ums Geld: Harrison Ford“ wird die Karriere des begehrten Hauptdarstellers beleuchtet.

Zu den Moderatoren gehören bekannte Gesichter wie Thomas Kausch (ehemals NDR & Sat.1) und Sandra Kuhn (ehemals RTL und RTL 2) aber auch zahlreiche Bild-Leute.