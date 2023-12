Neue Update-Welle: Diese Smartphones bekommen neue Funktionen

Zu nennen wäre in diesem Zusammenhang beispielsweise Samsung. Der koreanische Hersteller rollt in diesen Tagen für viele Handys ein Update auf One UI 6 aus. Teil dieser Aktualisierung ist auch ein Upgrade auf Android 14. Aus der S-Klasse von Samsung haben unter anderem die zahlreichen Modelle der Galaxy S21-, S22 und S23-Serie das entsprechende Update schon erhalten. Ebenso einzelne Foldables wie das Galaxy Z Flip5 oder das Galaxy Z Fold5.

Ansonsten dürfen sich aber auch zahlreiche Nutzer eines A-Klasse-Modells von Samsung bereits über das Upgrade auf One UI 6 mit Android 14 freuen. Etwa Nutzer des Galaxy A54 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A24, Galaxy A14 4G und Galaxy A14 5G. Außerdem werden Nutzer der M-Klasse-Modelle Galaxy M14 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G und Galaxy M54 5G entsprechend versorgt. Dein Smartphone taucht unter den genannten Modellen nicht auf? Dann wirf mal einen Blick in den aktuellen Upgrade-Fahrplan von Samsung, um dich zu informieren, wann auch du dich über eine entsprechende Aktualisierung deines Handys freuen kannst.

Parallel zu den neuen Android-14-Updates verteilt Samsung aber auch zahlreiche Sicherheitspatches für seine Smartphones. So steht für viele Handys bereits der Dezember-Patch von Google zur Verfügung, der zahlreiche neu entdecke Sicherheitslücken im Betriebssystem Android schließt. Hier solltest du in den Einstellungen deines Samsung-Smartphones prüfen, ob du den entsprechenden Patch bereits installieren kannst.

Ebenfalls über ein Upgrade auf Android 14 können sich alle Nutzer des Nothing Phone (2) freuen. Denn seit wenigen Tagen ist es möglich Nothing OS 2.5 zu installieren, das zahlreiche optische Anpassungen mitbringt, aber auch verschiedene neue Funktionen. Für das Nothing Phone (1) wird unterdessen ein Update auf Nothing OS 2.0.5 verteilt. Es verbessert unter anderem die Synchronisation von Smartphone und per Bluetooth verbundenen Kopfhörern.

Zahlreiche neue Updates gibt es auch für Smartphones von OnePlus. Etwa OxygenOS 13.2.0.201/202 für das OnePlus Open. Es verbessert nicht nur die Systemstabilität, sondern auch die Leistung des Foldable-Smartphones, verspricht der Hersteller. Zudem wurden dem Vernehmen nach Fehler beseitigt, die bei Bluetooth-Verbindungen auftreten konnten. Und es wurde ein Fehler beseitigt, der bei der Betrachtung von Fotos phasenweise zu einem schwarzen Bildschirm führte.

Für das OnePlus 10 Pro und das OnePlus 10T hat OnePlus die finale Freigabe für ein Update auf OxygenOS 14 erteilt. Die Smartphones erhalten neben Leistungsoptimierungen unter anderem die neue Funktion File Dock, die es ermöglicht, Inhalte per Drag and Drop zwischen Apps und Geräten zu übertragen. Für Nutzer des OnePlus 8T steht unterdessen OxygenOS 13.1.0.583 zur Verfügung. Dieses Update beinhaltet aber nur den Dezember-Patch für Android. Der November-Patch steht in Form von OxygenOS 11.0.16 neu für das OnePlus Nord N10 5G zur Verfügung.

Ein umfangreiches Update hat es auch für die aktuell unterstützten Google-Handys gegeben. Im Rahmen eines neuen Feature Drop sind neue Funktionen auf den sogenannten Pixel-Smartphones gelandet. Auch der Dezember-Patch für Android ist schon auf den Google-Smartphones eingetroffen. Der November-Patch steht für die Huawei-Smartphones P60 Pro und P40 Pro neu zur Verfügung.

Und auch Apple hat neue Smartphone-Updates verteilt. Für ältere Modelle steht jetzt iOS 16.7.3 zur Verfügung, das aber nur einige neu entdeckte Sicherheitslücken schließt. Für neuere iPhones ist unterdessen iOS 17.2 verfügbar. Die neue Firmware bringt unter anderem eine neue Journal-App auf die Handys, die sich als Tagebuch nutzen lässt. Mehr noch: Ganz neu verfügbar ist seit wenigen Tagen das Update auf iOS 16.7.4 respektive iOS 17.2.1. Apple empfiehlt allen Nutzern eine schnellstmögliche Aktualisierung.