Google Feature Drop: Neue Funktionen für dein Pixel-Handy

Mit dem Dezember-Update bringt Google neue KI-Funktionen aufs Smartphone. Parallel zum Feature Drop hat Google „Gemini“ angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein KI-Modell, also quasi einen direkten Konkurrenten zu ChatGPT. Dieser kommt in drei Varianten mit unterschiedlicher Komplexität daher: nano, pro und ultra. Die Nano-Variante funktioniert dabei auch ohne Internetverbindung lokal auf einem Smartphone. Das Pixel 8 Pro wird als Erstes damit ausgestattet. Weitere Smartphones, allen voran das „normale“ Pixel 8 sollen in Kürze folgen. Bisher ist Gemini jedoch nur auf Englisch verfügbar.

Neue KI-Funktionen auf dem Google Pixel 8 Pro

Gemini ermöglicht auch mehrere, neue Funktionen in anderen Apps. So zum Beispiel in der Rekorder-App. Diese kann nach dem Update nicht nur Sprache in Text umwandeln, sondern auch automatisch eine Zusammenfassung erstellen. Und das lokal auf dem Gerät, ohne dass deine Daten in die Cloud übertragen werden müssen. Auch diese Funktion ist bisher nur in Englisch und nur für das Google Pixel 8 Pro verfügbar.

Ebenfalls exklusiv auf dem Pixel 8 Pro ist der neue Video-Optimierer. Hier kannst du aufgenommene Videos in die Cloud laden und dort optimieren lassen. So sollen insbesondere Videos bei schlechten Lichtbedingungen oder bei Nacht deutlich besser aussehen. Hier ist es schade, dass Google die Funktion auf das Pixel 8 Pro beschränkt, da die Berechnung in der Cloud stattfindet und die Funktion eigentlich allen Smartphones über die Google Fotos App zur Verfügung stehen könnte. Vermutlich wird die Verfügbarkeit in den kommenden Monaten auf weitere Smartphones ausgedehnt.

Neue Funktionen auch für ältere Smartphones

Der Google Feature Drop im Dezember hat jedoch auch Funktionen im Gepäck, die nicht exklusiv auf dem aktuellen Flaggschiff-Smartphone sind. Über USB lassen sich alle Smartphones ab dem Pixel 6 als externe Webcam für den PC nutzen. Hierzu musst du lediglich Smartphone und PC mit einem Kabel verbinden und kannst die hochwertige Kamera des Smartphones als Webcam verwenden.

Ebenfalls neu: In Google Drive lassen sich gescannte Rechnungen, Quittungen und Belege automatisch „reinigen“. Hierbei entfernt das Smartphone automatisch Knicke und Verschmutzungen auf dem Scan.

Google Feature Drop: Scan-Optimierung

Diese Funktion sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen

Eine weitere Funktion für alle Pixel-Smartphones sollte jeder kennen: den Reparatur-Modus. Musst du ein Smartphone zur Reparatur einsenden oder bei einem lokalen Shop abgeben, verlangen diese häufig deine PIN, um die Reparatur durchzuführen. Dabei gibt es immer wieder Fälle, dass Mitarbeitende in den Reparaturshops sich deine persönlichen Fotos anschauen oder diese sogar kopieren.

Um dies zu verhindern, führt Google nun einen Reparatur-Modus ein. Aktivierst du diesen, sind alle persönlichen Daten und Apps versteckt, bis du den Modus wieder beendest. Und der Reparatur-Anbieter kann trotzdem auf alle Geräte-Funktionen zugreifen und testen, ob die Reparatur erfolgreich war. Samsung hat mit One UI 6 eine identische Funktion für seine Smartphones eingeführt.

Das neue Widget mit Uhrzeit und Wetter

Viele weitere Verbesserungen von Google

Neben diesen größeren Funktionen bringt der Google Feature Drop auch viele kleinere Verbesserungen auf dein Smartphone. Etwa Passkeys-Support für den Passwort-Manager, ein neues Widget mit Wetter und Uhr in einem sowie die Möglichkeit, das Smartphone mit der Pixel Watch zu entsperren.

Für manche Nutzer ist das Update bereits erhältlich. Google spricht von einer allgemeinen Verfügbarkeit ab dem 12. Dezember.