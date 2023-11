Endlich offiziell: Dann bekommt dein Samsung-Handy Android 14

Wenn ein großes, neues Android-Update bereitsteht, arbeiten die Handy-Hersteller mit Hochdruck daran, dieses an ihre Kunden zu verteilen. Samsung zeigt sich dabei in den vergangenen Jahren vorbildlich. Jedes Mal im November veröffentlicht man einen Update-Zeitplan und hält diesen auch in aller Regel ein. Die ersten Handys haben ihr Android 14 Update bereits in den vergangenen Wochen erhalten. Jetzt gibt es einen offiziellen Plan, wann die restlichen Modelle an der Reihe sind. Bis Februar 2024 sind alle Handys und Tablets versorgt. Die meisten Modelle sogar noch in diesem Jahr.

Die offizielle Liste von Samsung stammt aus der Members-App. Hier finden registrierte Nutzer offizielle Neuigkeiten und Ankündigungen rund um ihr Smartphone. Die Liste zeigt für jedes Smartphone, in welchem Monat das Update zur Verfügung stehen wird. Ein genaues Datum nennt die Liste hingegen nicht. Da Updates in Wellen verteilt und nicht an alle Nutzer gleichzeitig ausgegeben werden, unterscheidet sich die Verfügbarkeit geringfügig. In den Einstellungen unter „Software-Update“ → „Herunterladen und installieren“ kannst du nachschauen, ob das Update für dein Handy verfügbar ist. Der automatische Hinweis taucht möglicherweise erst ein paar Tage später auf.

Bereits verfügbar

Dezember 2023

Januar 2024

Februar 2024

Samsung-Tablets

Auch die Tablets von Samsung erhalten Android 14 zusammen mit One UI 6.0. Die ersten Modelle können das Update bereits herunterladen. Genau wie bei den Smartphones plant Samsung auch hier bis Februar 2024 alle Modelle zu versorgen.

Bereits verfügbar

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9+ 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Dezember 2023

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8+ 5G

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Januar 2024

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab Active4 Pro 5G

Galaxy Tab Active4 Pro

Februar 2024

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Vermisst du ein Handy oder Tablet in der Auflistung? Dann bekommt dieses vermutlich keine Updates mehr. Der Update-Zeitraum unterscheidet sich je nach Geräte-Art und Baujahr. Hierbei zählt das Jahr, in welchem das Smartphone vorgestellt wurde, nicht das Kaufdatum.