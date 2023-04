Neue Smartwatches: Amazfit, Garmin, Xiaomi & Decathlon punkten

Bereits vorgestellt haben wir dir jüngst das Xiaomi Smart Band 8. Das Nachfolgemodell des Xiaomi Smart Band 7 (Test) möchte mit einem überarbeiteten Design und vereinfacht wechselbaren Armbändern punkten. In Deutschland ist das Einsteiger-Wearable derzeit noch nicht erhältlich, soll aber demnächst folgen. Anderen neue Alltagsbegleiter für dein Handgelenk sind hierzulande aber schon zu haben.

Amazfit T-Rex Ultra: Aufgepeppte Outdoor-Smartwatch

Da wäre etwa die Amazfit T-Rex Ultra. Nach der Amazfit T-Rex 2 (Test) handelt es sich dabei um die nächste Outdoor-Smartwatch, die an mehreren Stellen verfeinert wurde. Beim AMOLED-Display merkt man das noch nicht. Denn das ist weiter 1,39 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln bei einer extremen Helligkeit von bis zu 1.000 Nits. Knöpfe, Rückseite und Lünette sind beim neuen Ultra-Modell aber nicht mehr aus Kunststoff, sondern aus Edelstahl gefertigt, was der Uhr ein hochwertigeres Erscheinungsbild gibt.

Die unmittelbare Folge ist aber auch: statt 67 Gramm bringt die T-Rex Ultra 89 Gramm auf die Waage. Für genaues Tracking ist neben Dual-Band auch eine sechsfache Satellitenortung an Bord, Verbindung zu einem Smartphone wird per Bluetooth 5.0 hergestellt, auch eine WLAN-Schnittstelle fehlt dieser Uhr nicht.

Amazfit T-Rex Ultra Sahara

Die Akkulaufzeit gibt Amazfit mit durchschnittlich 20 Tagen an. Ähnlich wie bei der Huawei Watch Ultimate (Test) verspricht Hersteller Zepp Health zudem eine nutzbare Tauchfunktion für Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 30 Metern. Und auch bei Temperaturen bis zu -30 Grad Celsius soll über den intelligenten Niedrigtemperaturmodus noch volle Funktionstüchtigkeit gewährleistet sein. Über die Zepp-App ist es zudem möglich, für Echtzeitnavigation Offline-Karten auf die Smartwatch zu übertragen. Smarte Extras wie Kompass, Luftdruckmessung, Höhenmesser oder Sturmwarnung dürfen bei einer Outdoor-Smartwatch natürlich nicht fehlen. Der Preis: 469,90 Euro. Es gibt sie wahlweise in Schwarz oder in einem Sandton. Ein Test der Amazfit T-Rex Ultra hat in unserer Redaktion übrigens bereits begonnen und erscheint schon bald hier bei inside digital.

Garmin Instinct 2X Solar: Mit der Kraft der Sonne die Akkulaufzeit verlängern

In einer ähnlichen Preisklasse kannst du dir jetzt die Garmin Instinct 2X Solar kaufen. Diese robuste Multisport-Smartwatch kostet 449,99 Euro und bietet ein stromsparendes Memory-in-Pixel-Display (176 x 176 Pixel) mit integriertem Solarpanel. An besonders sonnenreichen Tagen lässt sich die Akkulaufzeit damit verlängern. Auch eine Taschenlampe ist bei dieser Smartwatch an Bord, ebenso Mehrfrequenz-Positionsfindung, ein barometrischer Höhenmesser und ein Thermometer. Und natürlich dürfen wie bei jeder hochwertigen Smartwatch auch umfangreiche Gesundheitsfunktionen nicht fehlen. Die Garmin Instinct 2X Solar ist nicht nur wasserdicht (10 ATM), sondern auch nach Militärstandard 810 auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft. Kaufen kannst du die Uhr ab sofort in Grauschwarz, Moosgrün, Weiß und Rot.

Garmin Instinct 2X Solar Steinweiß

Decathlon Kiprun 900 by Coros: Multisport-Smartwatch aus dem Sport-Supermarkt

Auch von Sport-Einzelhändler Decathlon ist ab sofort eine neue Smartwatch erhältlich: die Kiprun 900 by Coros. Sie bietet für 249,99 Euro mit zwei Jahren Garantie nicht nur einen barometrischen Höhenmesser, sondern auch viele Sportprofile und Gesundheitsfunktionen. Das Display ist 1,2 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 240 x 240 Pixeln. Die Akkulaufzeit liegt bei durchschnittlich 30 Tagen. Schwimmen gehen mit der neuen Decathlon-Smartwatch? Kein Problem: 5 ATM machen es möglich. Möchtest du über die Uhr zurück zu deinem Ausgangspunkt navigiert werden, kannst du vorab die geplante Route auf deine Uhr importieren. Schnittstelle zwischen Uhr und Smartphone ist die App des amerikanischen Wearables-Herstellers Coros. Hier kannst du nicht nur all deine Trainingseinheiten analysieren, sondern unter anderem auch Trainingspläne festlegen.

Decathlon Kiprun 900 by Coros

Xiaomi Redmi Watch 3: Großes Rechteck-Display

Ein rechteckiges AMOLED-Display mit einer Größe von 1,75 Zoll, einer Helligkeit von 600 Nits und einer Auflösung von 390 x 450 Pixeln bietet die Xiaomi Redmi Watch 3. Die genutzte AMOLED-Technologie in Kombination mit einer großen zu beleuchtenden Fläche hat allerdings zur Folge, dass die durchschnittliche Akkulaufzeit bei nur knapp zwei Wochen liegt. Mehr als 120 Sportprofile bringen bei Beachtung ordentlich Schwung in dein Leben; bei Bedarf auch im Wasser, denn Wasserdichtigkeit (5 ATM) ist gegeben. Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerstoff-Messung (SoO2), Schlaftracker und viele andere Funktionen sind auch bei dieser Smartwatch für knapp 120 Euro an Bord; kaufen kannst du sie aber schon ab knapp 87 Euro. Ist die Uhr über Bluetooth in Version 5.2 mit einem Smartphone verbunden, kannst du am Handgelenk auch telefonieren.

Xiaomi Redmi Watch 3

Du interessierst dich für weitere aktuelle Smartwatches? Dann empfehlen wir dir einen Blick auf unsere aktuellen Smartwatch-Tests. Wir haben jüngst nicht nur die Amazfit GTR 4 auf die Probe gestellt, sondern unter anderem auch die Huawei Watch Buds und die Garmin Forerunner 955 Solar.

