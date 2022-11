Neue Smartwaches: Echte Highlights von Garmin, Polar & Huawei

Garmin Instinct Crossover – Neue Hybrid-Smartwatch

Eine der interessantesten Neuvorstellungen am Smartwatch-Markt ist die Garmin Instinct Crossover. Sie steht mit rund 40 Sportprofilen mit integriertem Solar-Panel für eine längere Akkulaufzeit für knapp 600 Euro zur Verfügung. Wer es etwas preiswerter mag: In der Standard-Variante ohne Solar-Erweiterung werden knapp 550 Euro verlangt. Und in der Tactical Edition musst du 650 Euro einplanen. Dann ist unter anderem auch eine Kompatibilität mit Nachtsichtbrillen gegeben, du kannst einen Tarnmodus nutzen und auch eine Fallschirm-Funktion ist mit an Bord. Es gibt also auch wertvolle Extras, die zum Beispiel bei militärischen Einsätzen von großer Relevanz sein können.

Die Akkulaufzeit liegt im Smartwatch-Modus bei 28 Tagen. Wer sich für das Solar-Modell entscheidet, soll bei entsprechend hoher Sonneneinstrahlung bis zu 70 Tage mit einer Batterieladung auskommen. Die Uhr ist wasserdicht (10 ATM), wiegt 65 Gramm und verfügt über einen eigenen GPS-Empfänger.

Garmin Instinct Crossover

Besonders macht die Instinct Crossover, dass es sich um ein Hybrid-Modell handelt. Sie bietet die gewohnte Robustheit der Instinct-Serie von Garmin, ist aber im Design einer klassischen Uhr mit analogen Zeigern gehalten. Nicht nur die Analogzeiger, sondern auch die Stundenanzeiger leuchten nachts dank einer Super-Luminova-Beschichtung.

Polar Ignite 3 – Kleine Smartwatch für Frauen

Nur 35 Gramm leicht, ausgestattet mit einem 1,28 Zoll großen AMOLED-Touchscreen (416 x 416 Pixel Auflösung) und einem Akku, der eine Laufzeit von knapp einer Woche vorsieht, das ist die Polar Ignite 3. Die Fitness-Smartwatch ist in vier Farben für knapp 330 Euro erhältlich und trackt im Alltag nicht nur deinen Puls, sondern bei Bedarf auch nachts deinen Schlaf. Ein eigener GPS-Empfänger ist an Bord, sodass du die Uhr auch losgelöst von einem Smartphone nutzen kannst, um deine Outdoor-Workouts aufzuzeichnen.

Polar Ignite 3

Ab Werk sind mehr als 150 Sport-Profile mit der Polar Ignite 3 nutzbar. Und wenn du mal Stress abbauen musst, helfen dir Atemübungen dabei, Körper und Geist zu entspannen. Im Vergleich zur Polar Ignite 2 soll übrigens eine doppelt so schnelle CPU-Leistung und 7 x mehr interner RAM zur Verfügung stehen. Zudem ist dank Dual-Frequenz GPS mit einer höheren GPS-Genauigkeit zu rechnen. Ansprechen möchte Polar mit der Ignite 3 übrigens primär eine weibliche Zielgruppe.

Huawei Watch GT 3 SE – Drittes Modell der GT-3-Serie

Nach der Huawei Watch GT 3 (Test) und der Huawei Watch GT 3 Pro (Test) steht mit der Huawei Watch GT 3 SE jetzt ein drittes Modell der GT-3-Serie zur Verfügung. Sie richtet sich mit einem vergleichsweise günstigen Preis und einem trotzdem sportlichen Design an Smartwatch-Einsteiger. Der AMOLED-Touchscreen ist 1,43 Zoll groß (466 x 466 Pixel), die Uhr selbst ist wasserdicht (5 ATM) und bietet eigenständige GPS-Unterstützung bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 14 Tagen. Ab Werk sind rund 100 Sportmodi vorinstalliert.

Huawei Watch GT 3 SE

Über den Huawei Onlineshop kannst du die Huawei Watch GT 3 SE ab sofort in zwei Farben kaufen: schwarz-weiß und grau-gelb. Ein zweites Nylon-Armband in persönlicher Wunschfarbe des Käufers und eine sechsmonatige Premium-Mitgliedschaft der App Adidas Running ist im Kaufpreis von 179 Euro inklusive. Optional kannst du für 9,99 Euro eine Körperfettwage mitbestellen. Die Huawei FreeBuds 4i (In-Ear-Kopfhörer) kannst du für 39,99 Euro auswählen.

Coros Apex 2 / Coros Apex 2 Pro – Garmin, aufgepasst!

Wiederum in einer preislich ganz anderen Liga spielen die Coros Apex 2 und die Coros Apex 2 Pro. Diese beiden Uhren des kalifornischen Herstellers kosten 479 respektive 579 Euro und sind ebenfalls mit einem runden Touchscreen ausgestattet, der 1,2 Zoll (240 x 240 Pixel) oder beim Pro-Modell 1,3 Zoll (260 x 260 Pixel) groß ist – geschützt durch robustes Saphirglas. Die Akkulaufzeit liegt bei der Apex 2 bei durchschnittlich 17 Tagen, bei der Apex 2 Pro sind es nach Herstellerangaben bis zu 30 Tage.

Coros Apex 2 (links) und Coros Apex 2 Pro.

GPS-Unterstützung ist bei beide Uhren vorhanden, wobei das Pro-Modell auch extra-genaues Dual-Frequenz-GPS unterstützt. Auch für Wassersport sind die Uhren geeignet, denn eine Wasserdichtigkeit bis 50 Meter (5 ATM) ist gewährleistet. Auf Wunsch ist es möglich, topografisches Kartenmaterial mit Routing-Funktion auf die Uhr zu laden. Damit treten die beiden Uhren mit Titan-Lünette, zwei Seitentasten und einer drück- und drehbaren Krone in direkte Konkurrenz mit vergleichbaren Multisport-Fitness-Armbanduhren von Garmin.

Zeblaze Vibe 7 – Günstige Outdoor-Smartwatch

Mit bis zu 25 Tagen Akkulaufzeit möchte wiederum die neue Outdoor-Smartwach Zeeblaze Vibe 7 punkten. Dank integriertem Mikrofon und Lautsprecher ist es möglich, über die Uhr direkt am Handgelenk zu telefonieren, sofern sie mit einem Smartphone gekoppelt ist. Der Touchscreen bietet eine Auflösung von 360 x 360 Pixeln und ist 1,39 Zoll groß. Ab Werk sind mehr als 100 Sportprofile nutzbar, zudem verspricht der Hersteller die Verfügbarkeit von mehr als 260 Ziffernblättern.

Zeblaze Vibe 7

Die rückseitig verbaute Sensorik erlaubt wie bei (fast) allen Smartwatches neben der Pulsmessung auch das Tracking des Blutsauerstoffgehalts (SpO2). Außerdem soll es möglich sein, den Blutdruck zu messen. Wie genau, darüber schweigt sich der Hersteller aber aus. Wird die Zeblaze Vibe 7 nachts getragen, gibt ein Schlaftracker Informationen dazu, wie regenerativ die nächtliche Ruhephase war. Wasserdicht ist auch diese 58 Gramm schwere Uhr, aber nur gemäß IP68-Zertifizierung geschützt. Einen offiziellen Verkaufspreis gibt es noch nicht, er soll sich aber bei zwischen 50 und 100 Euro bewegen.

