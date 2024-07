Netzausbau: O2 plant gewaltiges Upgrade

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien sorgt Telefónica Deutschland, Muttergesellschaft von O2, mit einem großen Netz-Upgrade für Aufsehen. Der Netzbetreiber hat sich mit der Autobahn GmbH zusammengetan, um sein 5G-Netz entlang der deutschen Fernverkehrsstraßen auszubauen. Flächendeckender 5G-Mobilfunk an Deutschlands Autobahnen ist das Ziel. Und dafür setzt man entlang des 13.200 Kilometer langen Autobahnnetzes unter anderem auf vereinfachte Genehmigungsverfahren für den Bau neuer Mobilfunkstandorte sowie die Mitnutzung bundeseigener Flächen.

Telefónica Deutschland baut das O2-Netz weiter aus

Konkret wird die Autobahn GmbH für die erforderlichen neuen Standorte im O2-Netz geeignete Flächen bereitstellen, die in Besitz der Bundesrepublik Deutschland sind. Passende Plätze für Sendeanlagen könnten auch auf Rastanlagen und auf eigenen Liegenschaften zu finden sein. Die Kooperationspartner wollen zudem auch Standorte, deren Errichtung in der Vergangenheit als unmöglich angesehen oder in bisherigen Genehmigungs­verfahren abgelehnt wurden, neu planen und bewerten, heißt es in einer Mitteilung.

Im Kern geht es bei den neuen Planungen aber nicht nur darum, verbessertes mobiles Internet entlang der Autobahnen bereitzustellen. „Leistungsfähige, flächendeckende Netze ermöglichen auch neue Möglichkeiten zur Vernetzung zwischen den Fahrzeugen und mit der Infrastruktur“, sagt Oliver Luksic, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Digitales und Verkehr und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Autobahn GmbH.

Auch Vodafone teilt neue Ausbau-Fortschritte mit

Doch nicht nur Telefónica Deutschland baut seine Mobilfunknetze für O2 und andere angeschlossene Marken weiter aus. Jüngst hat auch Vodafone neue Ausbau-Fortschritte mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Im zweiten Quartal des laufenden Jahres seien mehr als 1.400 Bauprojekte vollendet worden, heißt es in einer Mitteilung. Dabei habe Vodafone mehr als 500 Neubaustandorte in Betrieb genommen. Und an fast 900 weiteren Standorten zusätzliche Antennen für LTE, 5G und 5G+ installiert, um die Breitbandkapazitäten zu erweitern.

Allein 180 Baumaßnahmen dienten nach Angaben von Vodafone dazu, bestehende LTE-Funklöcher zu beseitigen oder neue LTE-Funklöcher zu vermeiden. Etwa in Orten, in denen der Netzbetreiber langjährige Mobilfunkstationen aufgeben musste. In Summe sorgen inzwischen fast 27.000 Mobilfunkstationen in Deutschland dafür, 99,9 Prozent der Bevölkerung über das Vodafone-Netz mit Mobilfunk zu versorgen. Rund 99,2 Prozent der besiedelten Gebiete sind an das mobile Breitbandnetz von Vodafone angebunden.