Netflix & Co – Analyse deckt auf, wo es die besten Filme und Serien gibt

Netflix oder Disney+? Prime Video oder Apple TV+? Die Frage nach dem besten Streaming-Dienst lässt sich nur schwer beantworten – wenn überhaupt. Tatsache ist, dass sich Netflix und Amazons Prime Video hierzulande die Waage halten, wenn es um die Nutzerzahlen geht. Mit 31 zu 30 Prozent (Netflix und Prime Video). Auf dem dritten Platz der Beliebtheits-Skala positioniert sich Disney+ (21 Prozent), gefolgt von WOW (8 Prozent) und Apple TV+ (4 Prozent). So weit, so unspektakulär. Doch die Wahl der Filmliebhaber könnte unweise gewesen sein, um es mit den Worten eines alten Ritters aus dem Klassiker „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ zu sagen. Denn laut einer aktuellen Statistik hinken die beiden beliebtesten Streaming-Plattformen bei der Qualität der Inhalte deutlich hinterher.

Streaming-Anbieter mit dem höchsten Ranking

Die US-amerikanische Datenbank IMDb bietet Ratings zu praktisch sämtlichen verfügbaren Filmen und Fernsehserien. Ebendiese zog die Plattform JustWatch heran, um mit ihrer Hilfe die durchschnittlichen Bewertungen des Contents einzelner Streaming-Dienste zu berechnen. Je höher die Zahl, desto höher ist auch die durchschnittliche Qualität der Filme und Serien. Und genau bei diesem Wert kann Apple TV+ niemand das Wasser reichen.

Der Tech-Gigant positioniert sich mit 7,19 Sternen auf dem ersten Platz. Wobei der Abstand zum Zweitplatzierten Disney+ satte 0,52 Sterne beträgt (6,67 Sterne). Anschließend folgt Sky mit 6,64 Sternen, Netflix mit 6,42 Sternen und weit abgeschlagen Prime Video – mit lediglich 6,04 Sternen. Die Bewertungen basieren dabei allerdings nur auf solchen Titeln, die in Deutschland verfügbar sind.

Analyse verrät, wo es die besten Filme und Serien gibt

Qualitäts-Ranking schon bald obsolet?

So aussagekräftig das Qualitäts-Ranking auch sein mag, die ermittelten Zahlen könnten schon in naher Zukunft hinfällig sein. Denn in der Streaming-Branche scheint gegenwärtig ein Umdenken stattzufinden. So planen sowohl Disney+ als auch Amazon, die Lizenzierung ihrer Originals anderen Anbietern wie Netflix zu ermöglichen. Das dürfte den aktuellen Status quo über den Haufen werfen.

