Nervender Fehler auf dem iPhone: Jetzt reagiert Apple

Zeitgleich zu den Arbeiten am nächsten großen Update in Form von iOS 16.2, welches im Dezember fertiggestellt werden soll, tüfteln Apples Entwickler auch an iOS 16.1.1. Wie MacRumors berichtet, soll das Kleinere der beiden Updates schon in naher Zukunft erscheinen. Gleichzeitig hat man in den eigenen Logs seit der vergangenen Woche vermehrt Besucher auf der Seite gesehen, die iOS 16.1.1 benutzen. Dies weist darauf hin, dass das Update bereits aktiv getestet und in naher Zukunft erscheinen wird.

iOS 16.1.1 könnte Wi-Fi-Probleme lösen

Ein naheliegender Kandidat für einen wichtigen Bugfix ist ein Wi-Fi-Problem, das seit iOS 16.1 einige iPhone-Nutzer plagt. Laut dem Bericht ist aber derzeit noch unklar, ob dieser Fehler durch das Update beheben wird.

Hierbei trennt das Smartphone von sich aus die Verbindung mit dem WLAN. In manchen Fällen tritt dies regelmäßig auf, andere Nutzer sprechen von zufälligen Trennungen. So kommt es beispielsweise manchmal vor, dass sich das iPhone über Nacht von Wi-Fi-Netzwerk verabschiedet. Ein Zurücksetzen Netzwerkeinstellungen bringt keine Abhilfe.

Ein Fehler, den Apple definitiv schnell in einem kommenden Software-Update betrifft, ist das sogenannte „SKAdNetwork“. Dieses Feature wird in der Werbeindustrie dazu genutzt, um den Erfolg von Kampagnen zu messen. iOS 16.1 und iPadOS 16.1 brachten Version 4.0 dieser Schnittstelle mit, welche nun offenbar für Probleme sorgt.

Im offiziellen System-Status von Apple schreibt das Unternehmen, dass der Fehler seit dem 3. November 2022 auftritt. Man arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung, die Teil eines Software-Updates sein wird. MacRumors vermutet, dass es sich hierbei um iOS 16.1.1 handeln wird.

Das iOS-Update könnte aber nicht nur Fehler beheben, sondern auch neue Features enthalten. So hat Apple bereits versprochen, dass man den SOS-Notruf via Satellit in Form eines Software-Updates im November 2022 vorstellen werde.

Diese Funktion erlaubt Nutzern eines iPhone 14 auch außerhalb von Mobilfunknetzen oder WLANs eine Verbindungsaufnahme mit den Helfern. Für deutsche Nutzer ist das Feature bislang aber noch uninteressant. Es wird zunächst lediglich in den USA und Kanada verfügbar sein.