iOS-Fahrplan: Wann kommen die nächsten Updates?

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Für Apple-Fans bedeutet das in diesem Jahr, dass man sich auf kommende Software-Updates vorbereiten kann. So ist iOS 16.2 bereits in der Testphase und kann von den Teilnehmern des öffentlichen Beta-Programms installiert und ausprobiert werden. Intern arbeitet der iPhone-Hersteller aber natürlich auch bereits an dem darauf folgenden Update. Wann die Software erscheinen soll, erklärt Mark Gurman in seinem Newsletter.

Laut dem gut informierten Apple-Insider soll das Update auf iOS 16.2 und iPadOS 16.2 gegen Mitte Dezember für iPhone und iPad verfügbar sein. Das Update bringt beispielsweise eine vollständig neue App mit. Für das iPhone 14 soll in diesem November auch noch die Unterstützung für den Notruf via Satellit kommen. Deutsche Nutzer müssen jedoch darauf verzichten; das Feature soll zunächst nur in den USA und Kanada verfügbar sein.

Apples neue Freeform-App auf einem iPad

Apple selbst hat auch bereits versprochen, dass das Update noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hat Apple iOS 15.2 ebenfalls im Dezember, konkret am 13.12.2021, vorgestellt. Bei iOS 14.2 war es etwas früher, am 5. November 2020. So schnell wird es bei iOS 16.2 wohl nicht sein. Bislang ist nur eine Beta verfügbar.

Gurman geht aber noch weiter und nennt auch einen Termin für iOS 16.3, iPadOS 16.3 und macOS Ventura 13.3. Diese Updates sollen laut den aktuellen Plänen angeblich zwischen Anfang Februar und Anfang März 2023 erscheinen.

Insbesondere das macOS-Update ist interessant, da es an neue Hardware gebunden sein soll. Wir erwarten hier diverse Macs mit M2-Chip, darunter das MacBook Pro und der Mac Pro. Da Apple in den vergangenen Jahren nur selten neue Produkte im Januar oder Februar vorgestellt hat, vermutet Gurman, dass die Updates in der ersten März-Woche erscheinen werden.