Motorola Razr 2022 vorgestellt: Endlich eine Alternative zu Samsung

Das Motorola Razr – einst das Klapphandy schlechthin. Wer es damals nicht hatte, war ein Außenseiter. Das ist nun schon fast 20 Jahre her. 2019 dann wurde das Motorola Razr neugeboren – als Smartphone mit faltbarem Display. „Ein reines Debakel“ , wie wir kurz darauf kommentierten. Denn das Razr 2019 verkaufte sich nur schleppend. Die veraltete Mittelklasse-Technik dürfte neben dem hohen Preis ausschlaggebend dafür gewesen sein. Motorola ließ sich davon aber nicht beirren, arbeitete an einer neuen Version des Razr und stellt sie nun vor. Und es scheint, als wäre jetzt alles besser.

Das ist das Motorola Razr 2022

Während das Motorola das Razr von 2019 nur mit Technik der Mittelklasse in den Handel brachte und zum Marktstart trotzdem über 1.500 Euro dafür verlangte, ist das beim Motorola Razr 2022 anders. Bei der Neuauflage des Falters kommt ein Prozessor der Spitzenklasse zum Einsatz. Das OLED-Display, das 6,7 Zoll misst, löst in Full-HD+ auf und weist eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz auf. Mit einer 50-Megapixel-Kamera lassen sich wahlweise Videos in 8K und 30 Bildern pro Sekunde oder in 4K-Qualität mit 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Auch der Rest der Ausstattung ist auf Oberklassen-Niveau. Die Akkukapazität hätte aber etwas üppiger ausfallen können. Hier sind nur 3.500 mAh drin. Wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt, wird aber erst ein Test zeigen.

Motorola Razr 2022

Das Motorola Razr 2022 lässt sich auch im zusammengeklappten Zustand bedienen. Dafür hat der Hersteller ein zweites Display integriert. Was im Vergleich zum Vorgänger ebenfalls neu ist: Motorola hat den Klappmechanismus verändert. Klappt man das Handy nur zur Hälfte auf, kann man es – wie einen winzigen Laptop – auf den Tisch stellen.

Kann das Razr 2022 Samsung und dem Galaxy Z Flip 4 gefährlich werden?

Samsung hat sein faltbares Smartphone, das Galaxy Z Flip 4, im August vorgestellt. Hier haben wir einen ersten Eindruck des Falters. Was die Technik angeht, sind sich das Motorola Razr 2022 und das Samsung Galaxy Z Flip 4 in weiten Teilen sehr ähnlich. Das Samsung-Handy hat mit 3.700 mAh etwas mehr Akkupower, dafür ist der USB-Anschluss des Razr 2022 moderner. Auch hinsichtlich des Preises sind die beiden Geräte miteinander vergleichbar. Wer sich also schon länger mit dem Gedanken auseinandersetzt, statt eines „normalen“ Handys ein faltbare Smartphone anzuschaffen, muss nun nicht unbedingt zu einem Modell von Samsung greifen. Mit dem Motorola Razr 2022 gibt es jetzt eine Alternative.

Das neue Razr in von allen Seiten

Preis und Marktstart

Das Motorola Razr 2022 ist dem Unternehmen zufolge ab sofort „in ausgewählten Ländern in Europa“ zu einem UVP von 1.199 Euro erhältlich. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit will Motorola in Kürze bekannt geben. Das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist in der 256-GB-Version derzeit für rund 1.150 Euro erhältlich. Da Händler den UVP in aller Regel unterbieten, dürfte das Razr 2022 also genauso viel kosten, wie Samsungs Vorzeigefalter.