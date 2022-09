Die Abrechnung: Dieses Top-Handy fällt nach anderthalb Jahren im Test komplett durch

Wie gut ein Smartphone wirklich ist, erfährt man oft erst, wenn man es eine gewisse Zeit lang tagtäglich nutzt. Doch wenn man fast 1.000 Euro für ein Handy hinblättert, dürfte man sich eigentlich darauf verlassen, dass man ein feines Stück High-End-Technik bekommt. Ein Gerät, das alle Aufgaben mindestens sehr gut kann. Das konnte das OnePlus 9 Pro auch zeitweise. In einem Fazit, das ich nach 8 Monaten Nutzungsdauer zog, konnte es sogar das beste Smartphone aller Zeiten ablösen. Doch prompt nach diesem Langzeittest ging es steil bergab. Heute, anderthalb Jahre, nachdem ich die Gurke das erste Mal eingeschaltet habe, bin ich maßlos enttäuscht, wie ich es noch bei keinem anderen Handy war.

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ist das Handy an vielen Stellen so makaber schlecht. Doch das war es nicht von Beginn an. Die ersten Monate war ich ziemlich zufrieden. Bis der Hersteller mir ein Update lieferte, das das Handy noch besser machen sollte. Doch das Gegenteil war der Fall. Funktionen gingen verloren, das High-End-Smartphone wurde zur Handykrücke. Mit jedem darauffolgenden Update hoffte ich, dass OnePlus die Fehler, Schwächen und all den Mist, den man verursacht hat, wieder ins Reine bringt. Doch bis heute ist nichts passiert. Viele Updates kamen, das Handy blieb schlecht. Mehr noch.

Nach jeder Aktualisierung hatte ich den Eindruck, dass dem Akku immer schneller die Puste ausging. Heute lade ich das Handy zweimal am Tag – und ich bin wahrlich niemand, der sich stundenlang Videos anschaut, Spiele spielt oder TikTok durchwischt. Glücklicherweise lädt sich das Handy dank Hyperschnellladetechnik in einer halben Stunde wieder voll auf. Ansonsten hätte ich das Ding schon längst im Klo versenkt.

Hersteller entwickelt Kamera zurück

Die Akkulaufzeit ist aber nicht das einzige, was im Laufe der Zeit erlahmt ist. Lobte ich vor rund einem Jahr noch die Kamera und war von Farben und Bildqualität begeistert, hat OnePlus sie von Update zu Update zurückentwickelt. Videoaufnahmen etwa sind kaum noch möglich. Nach wenigen Sekunden im Aufnahmemodus wird das Display so dunkel, dass man bei Sonnenlicht nicht mehr erkennen kann, was man eigentlich gerade filmt. Hinzu kommt: Sind die ersten 30 Sekunden der Aufnahme noch flüssig, wird nachfolgendes Videomaterial nur noch stockend aufgezeichnet und folglich auch wiedergegeben. Hauptsache, man kann Film in 8K-Auflösung drehen.

Doch nicht nur bei Filmaufnahmen wird die offenbar geplante Obsoleszenz sichtbar. Die Fotoqualität hat gegenüber dem Neuzustand deutlich abgenommen. Insbesondere bei Porträts, Nahaufnahmen und schlechten Lichtbedingungen macht sich das bemerkbar. Die Ergebnisse sind teils unscharf, die Kamera hat Probleme beim Fokussieren und der Trennung von Person und Hintergrund. Müsste ich die Kamera des OnePlus 9 Pro jetzt noch einmal neu bewerten, würde sie statt 5 nur noch 3 von 5 Sternen erhalten.

Fast 1.000 Euro für ein Handy mit Beta-Betriebssystem

Hinzu kommen weitere Dinge, die das Handy zu einer klingelnden Katastrophe machen. So kann es vorkommen, dass Apps einfrieren oder einfach beendet werden, Widgets vom Startbildschirm verschwinden. Und dass das Handy einen nicht über neue E-Mails im Posteingang benachrichtigt, ist normal. Ein Neustart behebt das Problem für eine Stunde, ehe die Software sich wieder destabilisiert hat und Prozesse, die im Hintergrund laufen sollten, abschaltet. Es half auch nicht, manuell Hand anzulegen und dem Frittenhandy und seinem Beta-Betriebssystem Rechte zu entziehen, die zum Wohle der Akkulaufzeit Prozesse optimieren wollen. Die Änderungen machte das OnePlus 9 Pro spätestens nach einem Neustart wieder rückgängig.

Immer wieder hatte ich Probleme mit dem Wecker, der entweder nicht klingelte oder sich nicht ausschalten ließ. Gelegentlich hat sich der Fingerabdrucksensor verabschiedet, sodass nur ein Neustart half. Bei manchen Kopfhörern hatte ich Probleme, eine Bluetooth-Verbindung mit dem Handy herzustellen. Nein, das Handy macht keinen Spaß. Schaut man sich in Foren um, treten noch mehr Probleme ans Tageslicht, die ich glücklicherweise nicht hatte und die sich nur durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen lösen lassen. Dabei ist das OnePlus 9 Pro nicht das erste Handy des Herstellers, das uns erst nach einer gewissen Nutzungszeit übel aufstößt. Auch das OnePlus 7 und 8 haben uns in Langzeittests enttäuscht.