LOL - Last One Laughing: Jetzt steht der Start der 3. Staffel fest

Die Rückkehr von Michael „Bully“ Herbig ins Showgeschäft im engeren Sinne schlug ein wie eine Bombe. In „LOL – Last One Laughing“ lädt der Regisseur und Schauspieler verschiedene Stars in seine Sendung ein und bringt sie schlichtweg zum Lachen. Zumindest versuchen die eingeladenen Gäste es. Die 3. Staffel wurde gemeinsam mit Amazon Prime Video zügig versprochen. Nun kommt sie – und hält einen traurigen Umstand bereit.

LOL – Last One Laughing: Jetzt steht der Starttermin fest

Lange Zeit war unklar, wann die dritte Staffel der Comedy-Sendung bei Amazon Prime Video starten wird. Die zweite Staffel lief erst Ende September im Kino, bevor sie nach erfolgreichem Kinospektakel dann zum Streaming-Dienst kam.

Nun kündigen Bully und Amazon jedoch den offiziellen Starttermin an. Im April soll die dritte Staffel von „LOL – Last One Laughing“ zu sehen sein. Das genaue Startdatum stand bislang aus, doch Talkmaster Bully gab den genauen Termin nun via Instagram höchstpersönlich bekannt. Anstelle des 1. Aprils startet die dritte Staffel von „LOL“ nun am 14. April exklusiv bei Amazon Prime Video. Die erste Staffel startete 2021 am 1. April, während die zweite genau sechs Monate am 1. Oktober beim Streaming-Dienst landete.

Diese Stars sind dabei: Rätselraten um Nontschew hat ein Ende

Dass der Starttermin bis dato nicht bekannt gegeben wurde, hängt wohl mit dem Tod von Mirco Nontschew zusammen. Der Komiker zählte zu den Gästen der Show, verstarb aber plötzlich Anfang Dezember 2021. Die Frage: Wie verfährt man mit diesem Tod? Wird Nontschew weiterhin zu sehen sein oder nicht?

Nun ist es gewiss: Man entschied sich dagegen, Nontschew zu ersetzen und die Dreharbeiten neu aufzuwickeln, was Amazon schon im Dezember betonte. Denn diese waren bereits vor seinem Tod im Kasten. Das heißt, der 52-jährige wird definitiv in der 3. Staffel von „LOL“ zu sehen sein. Er war bereits das zweite Mal Teilnehmer der Show. Neben ihm sind auch Carolin Kebekus, Anke Engelke, Christoph Maria Herbst, Palina Rojinski, Michelle Hunziker, Axel Stein, Olaf Schubert, Hazel Brugger und Abdelkarim bei Bully zu Gast.

Das Konzept von „LOL – Last One Laughing“ steckt bereits im Titel selbst: Die Kandidaten müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen, ohne selbst zu lachen – denn genau das ist verboten. Bully sitzt in einem Kontrollraum und beobachtet jeden einzelnen von ihnen genau. Wer lacht oder auch nur lächelt, ist raus. Wer zuletzt lacht, hat gewonnen. Als Sieger der ersten und zweiten Staffel gingen Torsten Sträter und Max Giermann hervor.

