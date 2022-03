Konkurrenz für Xbox Game Pass: Sonys Game Pass könnte noch diese Woche erscheinen

Glaubt man den aktuellen Berichterstattungen, könnte Sonys Konkurrenz für den Xbox Game Pass noch innerhalb dieser Woche erscheinen. Bereits seit langer Zeit wurde der Rivale zum Xbox Game Pass, der den Codenamen „Spartacus“ trägt, angekündigt. Bisher warten Fans jedoch vergeblich auf den eigentlichen Service. Könnte das nun bald ein Ende haben?

Konkurrenz für Xbox Game Pass – was ist bisher zu Spartacus bekannt?

Nach früheren Berichten von Bloomberg und dem Industrieinsider Jeff Grubb soll der neue Service PlayStation Plus und PS Now kombinieren. Insgesamt soll es drei verschiedene Abo-Abstufungen geben, für die sich Spieler entscheiden können. Die erste und günstigste Version dürfte dabei dem PS Plus entsprechen, das wir bereits kennen und Mitspieler den Zugriff auf Online-Multiplayer sowie einige gratis Spiele jeden Monat gewähren.

Die zweite Stufe hingegen soll dir Zugang zu einer Bibliothek von rund 300 Spielen gewähren. Diese kannst du herunterladen und ohne zusätzliche Kosten spielen, solange du ein Abonnent des Service bist. Dieser Service ähnelt dem, was Gamer vom Game Pass Ultimate der Xbox bisher kennen. Die letzte Stufe des Service geht noch einen Schritt weiter. Hier soll ebenso eine ganze Ansammlung an klassischen Spielen aus früheren PlayStation Generationen wie der PS1, PS2 und PS3 gehören. Diese sind bisher kein Teil der verfügbaren PlayStation Services. Hinweise dafür fanden sich in der Erwähnung einer künftigen Abwärtskompatibilität der PS5 für Spiele dieser PlayStation Generationen.

Die drei unterschiedlichen Abonnements sollen die Namen Essential, Extra und Premium tragen. Die Kosten dafür wurden bisher als voraussichtlich 10 US-Dollar, 13 US-Dollar sowie 16 US-Dollar pro Monat benannt. Eine genaue Angabe der künftigen Abonnement-Kosten in Euro ist zurzeit noch nicht verfügbar. Da der Service jedoch noch nicht offiziell gestartet ist, könnten die genauen Kosten der finalen Version von den ersten Vermutungen abweichen. Mit diesem Konkurrenz-Produkt will Sony erreichen, was Microsoft bereits erfolgreich vorgemacht hat. Der Xbox Game Pass hat mittlerweile über 25 Millionen Abonnenten gesammelt, die von der Spielflatrate profitieren.

Wird Spartacus noch diese Woche verfügbar?

Laut Bloomberg behaupteten Insider, dass der PlayStation Game Pass noch in dieser Woche erscheinen könnte. Eine offizielle Pressemitteilung, die ein konkretes Datum zum Start des Service bekannt gibt, ist jedoch noch nicht erschienen. Anonymen Quellen zufolge soll Sonys Debüt des neuen Service auch ein Line-up von Spiele-Hits der letzten Jahre beinhalten. Einer Bitte, die Meldung zu kommentieren, sei Sony laut Bloomberg kurzfristig nicht nachgekommen. Da Gamer bereits seit Langem auf das Erscheinen des Service warten, könnten sich diese Behauptung bewahrheiten. Man darf somit gespannt bleiben, ob sich innerhalb der Woche tatsächlich offizielle Ankündigungen zu Projekt Spartacus finden lassen.