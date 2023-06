Kompakte E-Autos im Test: VW verliert die Golfklasse

Toyota Corolla, VW Golf und Honda Civic sind nur drei Modelle aus der Kompaktklasse. Dazu gehören sie alle zu den meistverkauften Autos der Welt. Kein Wunder, sind sie doch häufig das erste Auto, dass sich junge Menschen leisten können und gehören dabei auch noch zu den vernünftigsten Modellen auf dem Markt. Doch wie überträgt sich das Ganze auf die E-Mobilität? Eine Liste vom ADAC zeigt jetzt, welche kompakten E-Autos in diesem Bereich vorhanden sind und wo das beste und das günstigste Modell zu finden ist.

Kompakte mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Liste der Autoexperten beruht auf zwei Tests: einmal den Autotest als solchen und einmal einer Kostenrechnung. Gemeinsam ergibt sich daraus ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das ist gerade bei der Golfklasse, unterer Mittelklasse oder der Kompaktklasse, also zusammengenommen bei den Vernunftautos, essenziell.

Hier zeigt sich in der Liste der 13 Probanden ein eher ausgeglichenes Bild. Die Noten erstrecken sich vom Wert 2,1 bis zum Wert 2,6. Letzteren erhält der Volvo C40 Pure Electric Single Motor Ultimate. Schuld daran ist nicht die Leistung des Skandinaviers, sondern die hohen Kosten. Er ist mit einer Note von 3,4 der mit weitem Abstand teuerste Wagen in dem Ranking.

Besser machen das die besten Modelle beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Platz 1 mit einer Note von 2,1 teilen sich der Nissan Leaf (40 kWh) Aceta und der Citroen e-C4 Shine. Beide kommen auf solide und mit „gut“ bewertete Autotest-Ergebnisse und kombinieren das mit einem günstigen Kostenfaktor von 2,0. Das dritte kompakte E-Auto auf Platz 1 und damit ebenfalls mit einer Wertung von 2,1 ist der Mazda MX-30 e-Skyactiv. Er besitzt sogar die beste Preiswertung im Feld mit 1,9.

Die besten kompakten E-Autos

Alle drei kommen bei der Bewertung der Leistung nicht ganz an die Spitzengruppe heran, die jedoch auch komplett etwas teurer ist. Den Vogel schießt der oben genannte Volvo ab, der jedoch auf das beste Leistungsniveau kommt. Eine 1,8 schafft sonst im Test keiner. Nahe dran sind mit der Note 1,9 jedoch der Kia Niro EV Inspiration, den auch wir im Test sehr positiv bewertet haben, und der Mercedes Benz EQA 250 Electric Art.

Cupra Born im Test: Die fetzige ID.3-Alternative

Doch wo bleibt VW? Der deutsche Autobauer hat mit dem Golf eine Ikone erschaffen und taucht in dieser Liste nicht so richtig prominent auf. Erst auf Platz 4 und mit einer Note von 2,0 beim Autotest und einer Note von 2,2 beim Preis-Leistungs-Test schwimmt er im Feld mit. Klar sind das keine schlechten Werte und der Golf-Nachfolger ID.3 Pro Performance 1st Max schiebt sich an neun Konkurrenten vorbei. Ob das allerdings genügt, um in dieser Autoklasse die alte Dominanz ins Elektro-Zeitalter zu retten, ist zumindest fraglich.