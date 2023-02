Kein Netz? Kein Problem! So möchte Qualcomm Android-Handys verbessern

Qualcomm ist die Firma hinter den bekannten Snapdragon-Prozessoren, die in vielen Smartphones der bekannten Hersteller stecken. Noch in diesem Jahr möchte man seine Chips mit Satelliten-Kommunikation ausstatten. Vier Smartphone-Hersteller testen die Technik bereits und die ersten Smartphones sollen im Spätsommer dieses Jahres auf den Markt kommen.

Nachrichten schicken ohne Handynetz

Satelliten-Kommunikation mit dem Smartphone wurde im vergangenen Jahr erstmals in ein Smartphone serienmäßig eingebaut. Apples iPhone 14 können auch ohne Mobilfunknetz den Notruf kontaktieren und den eigenen Standort mit Kontakten teilen. Das Senden von normalen SMS-Nachrichten ist jedoch noch nicht möglich.

Qualcomm möchte noch in diesem Jahr Notrufe und wenig später auch das Verschicken von regulären Nachrichten über Satellit ermöglichen. Sprachnachrichten, Bilder und Co. sind jedoch aufgrund der Datenmenge nicht möglich. Das dazu benötigte Modem kann von Smartphone-Herstellern zusammen mit dem Snapdragon 8 Gen 2 und zukünftigen Prozessoren erworben werden. Dabei muss es sich nicht um einen High-End-Chip handeln. Honor, Xiaomi, Oppo, Vivo, Motorola und Nothing haben bereits Interesse an der Technik bekundet und werden voraussichtlich noch in diesem Jahr Smartphones mit der Technik auf den Markt bringen.

So funktioniert die Satelliten-Kommunikation von Qualcomm

Um das Fehlen einer großen Außenantenne zu kompensieren, muss das Smartphone in Richtung des Satelliten gerichtet werden. Die Software zeigt dabei an, in welche Richtung man das Smartphone halten muss. Das Senden einer Nachricht soll im Durchschnitt drei bis maximal zehn Sekunden dauern.

Das Versenden der Nachrichten soll über die normale Telefonnummer laufen. Dafür benötigt man eine Messenger-App, ähnlich wie WhatsApp, bei der man sich mit der Handynummer registriert. Der Empfänger bemerkt nicht, ob die Nachricht regulär oder über Satellit verschickt wurde. So wird immer erst versucht, eine normale Nachricht über das Internet zu schicken. Schlägt dies fehl, wird die Nachricht über Satellit verschickt.

Qualcomm verspricht, dass die Technik im Stand-by keinen Einfluss auf die Akkulaufzeit haben wird. Über eine Push-Nachricht wird man über eingehende Satelliten-Nachrichten informiert. Um diese abzurufen, muss man das Smartphone wieder in Richtung des Satelliten richten.

Neben dem eigenen Service will Qualcomm auch eine API anbieten, mit der andere Nachrichten-Apps die Satelliten-Kommunikation in ihre Dienste integrierten können. So wäre in Zukunft auch das Versenden von WhatsApp- oder Telegram-Nachrichten denkbar.

Partnerschaft mit Iridium

Qualcomm wird keine eigenen Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken. So würde der Aufbau eines solchen Netzes Jahre dauern und auch die Konstruktion von zahlreichen Bodenstationen auf der ganzen Welt erfordern. Auch Apple hat keine eigenen Satelliten, sondern ist eine Partnerschaft mit Globalstar eingegangen. Qualcomm setzt hingegen auf den amerikanischen Anbieter Iridium. Diese verfügen über 66 aktive- und bald 14 Ersatz-Satelliten in der Erdumlaufbahn und bieten bereits seit 1999 einen ununterbrochenen Service an. Iridium ist grundsätzlich weltweit verfügbar, sogar auf den Polen. Nur in wenigen Ländern kann man aufgrund lokaler Regularien keinen Service anbieten. Dazu zählen etwa China, Nordkorea und Iran.

Die Preisstruktur für den Service liegt beim jeweiligen Smartphone-Hersteller. So werden Qualcomm und Iridium vom Smartphone-Hersteller bezahlt. Dieser kann den Service seinen Kunden dann kostenfrei, gegen eine Einmalgebühr oder als Abonnement anbieten.