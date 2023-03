iPhone 15: Insider erklärt Apples spannendste Veränderung

Vor einigen Wochen zeigten sich die ersten Renderbilder vom iPhone 15 und 15 Pro. Basierend auf CAD-Zeichnungen, die Hüllenhersteller für ihre Produkte nutzen, gaben sie erste Hinweise auf wichtige Änderungen. Seit dem ersten Modell besitzt Apples Smartphone nicht nur Seitentasten, die ganz normal klicken, wie man es gewohnt ist. Auch ein kleiner Schalter zum Stummschalten ist seit jeher vorhanden. Nun meldete sich Leaker „anonymous-A.S“ im MacRumors-Forum mit weiteren Details zu Wort. Diese beschreiben, wie die neuen Tasten funktionieren. Derselbe Nutzer hatte bereits im vergangenen Jahr Details zur Dynamic Island vorhergesagt.

iPhone 15 Pro: So funktionieren die neuen „Solid-State-Tasten“

Zur Erinnerung: Beim iPhone 15 Pro will Apple angeblich auf traditionelle Buttons verzichten. Stattdessen sollen „Solid-State-Tasten“ zum Einsatz kommen. Diese sind nicht beweglich, erkennen aber weiterhin den Druck durch deinen Finger. Eine ähnliche Technik setzt Apple bereits im MacBook ein. Dort ist das Trackpad nicht beweglich, lediglich Apples sogenannte Taptic Engine sorgt für eine Vibration im Inneren des Geräts. Es fühlt sich damit so an, als würde es sich bewegen. Die Home-Taste seit dem iPhone 7 basiert auf derselben Idee.

Beim iPhone 15 Pro soll diese Technik nun ebenfalls für alle Tasten zum Einsatz kommen. Es gab jedoch Befürchtungen, dass nach dem Abschalten des Geräts – etwa wenn der Akku leer ist – keine Tastenbewegungen mehr erkannt werden. Apple hat hier offenbar eine Lösung gefunden.

Renderbilder des angeblichen iPhone 15 Pro

Schon heute funktionieren diverse Komponenten von Apples Smartphone auch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Dazu gehören beispielsweise Bluetooth– und Ultra-Wideband-Features für das „Wo ist?“-Netzwerk oder Apple Pay Express für Fahrten mit Bus oder Bahn.

Diese Funktionen sollen im iPhone 15 Pro von einem neuen Chip übernommen werden. Überdies ist er für die neuen Tasten verantwortlich. Er erkennt auch dann einen Druck auf die Schalter, wenn der Akku leer oder das iPhone 15 Pro ausgeschaltet ist. Unklar ist derzeit noch, ob im ausgeschalteten Zustand eine Vibration durch die Taptic Engine stattfindet.

Des Weiteren soll er zwischen einem Tastendruck und dem Halten einer Taste unterscheiden können. Sogar eine Variante von 3D Touch soll unterstützt werden. Es ist also beispielsweise möglich, dass ein leichtes Tippen die Lautstärke nur geringfügig erhöht, während ein starker Druck für große Sprünge sorgt.

Apple testet aber derzeit mehrere Varianten der neuen Lautstärkensteuerung. Neben einfachen Tastendrücken für lauter und leiser wird auch das Bewegen eines Fingers über die Taste zur Steuerung ausprobiert. Es sei derzeit unklar, welche Variante Apple am Ende wählt. Über die Software kann dies jedoch gesteuert werden, sodass Apple es jederzeit anpassen kann.

Inspiriert von der Apple Watch Ultra: iPhone mit Action Button

Ein weiteres Feature seit der ersten Stunde ist, wie oben angesprochen, der kleine Hebel zum Stummschalten. Wie der Leaker in dem Forum schreibt, wird dieser Schalter dem iPhone 15 Pro in der Tat fehlen. Eine neue kleine Taste soll den Platz über der Lautstärkensteuerung einnehmen. Intern bezeichnet Apple diese als Action Button; derselbe Name wie bei der Apple Watch Ultra.

Die Seitentaste der Ultra-Version der Apple Watch kannst du selbst mit diversen Funktionen versehen. So kannst du etwa die Taschenlampe durch einen Druck ein- und ausschalten oder einen Workout starten. Aber auch einen eigenen Kurzbefehl kannst du hier hinterlegen.

Die Möglichkeiten beim iPhone könnten deutlich ausgiebiger sein. Neben dem Stummschalten ist es denkbar, dass du auch einen Fokus-Mode durch Betätigen der Taste aktivierst. Eine Vorlage der Möglichkeiten ist vielleicht die Bedienungshilfe „Auf Rückseite tippen“. Diese findest du schon seit langer Zeit in den Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen. Welche Optionen Apple anbieten wird, ist derzeit unbekannt.