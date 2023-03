Neuer Look: Apple möchte mit beliebter iPhone-Tradition brechen

Bereits seit einigen Tagen existieren CAD-Zeichnungen und darauf basierende Renderbilder des iPhone 15 und 15 Pro. Ein genauerer Blick auf diese Grafiken wirft nun Fragen auf, die unter anderem die Zukunft einer der Traditionen von Apples Smartphone-Reihe infrage stellen. So verweist 9to5Mac auf eine Reihe von Tweets des YouTubers Daniel Rotar. Darin befasst er sich mit den Details rund um die Tasten zur Lautstärkeregelung und dem Schalter zur Stummschaltung.

iPhone 15 Pro: Neue Tasten fürs Smartphone-Flaggschiff

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Apple sich beim iPhone 15 Pro und Pro Max unter anderem von traditionellen Tasten verabschieden könnte. Stattdessen soll beispielsweise ein Druck zur Erhöhung der Lautstärke durch Apples Taptic Engine vorgegaukelt werden. Ähnliches kennen wir bereits von der Home-Taste seit dem iPhone 7 oder den Trackpads in Apples MacBook.

Daniel Rotar ist beim Erstellen eines eigenen Konzepts des iPhone 15 Pro ein weiteres Detail aufgefallen. Laut einem Tweet ist er sich „fast 100 Prozent sicher“, dass Apple die bislang separaten Lautstärketasten in eine große Taste verwandeln wird.

Er basiert dies darauf, dass Apple bislang zwei kleine Pins pro Taste verwendet. Es ist also insgesamt Platz für vier Pins im Gehäuse. Dies gilt auch für das reguläre iPhone 15. In der CAD-Zeichnung des 15 Pro sind jedoch nur noch insgesamt zwei Löcher zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Eine einzelne, lange Taste ist aber nur eine kleine Änderung. Schon im ersten Apple-Smartphone aus dem Jahr 2007 nutzte man ein derartiges Design. Erst mit dem iPhone 4 trennte das Unternehmen die Lautstärkeregelung in zwei deutlich getrennte Buttons.

Gravierender könnte für Apple-Fans jedoch die Änderung des benachbarten Schalters zum Stummschalten sein. Diese kleine Wippe ist ebenfalls seit dem ersten iPhone fester Bestandteil des Smartphones. Ein einfacher Flick mit dem Finger und dein Handy ist lautlos.

Die CAD-Zeichnungen und Renderbilder zeigen beim neuen Pro-Modell eine Modifikation am Design. Es ist aber nicht eindeutig zu erkennen, wie genau dieses Feature in Zukunft funktionieren wird. Rotar schreibt in einem Tweet, dass es sich etwa um einen einfachen Taster anstelle eines beweglichen Schalters handeln könnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

9to5Mac hat diesen Bericht zu einem vereinfachten Ein-/Aus-Schalter mittlerweile ebenfalls separat bestätigt. Um das iPhone 15 Pro stummzuschalten, musst du in Zukunft demnach die neue Taste mit einem „Force Touch“, also einem forcierten Druck, betätigen. Drückst du erneut, deaktiviert das Smartphone die Stummschaltung wieder.

Neue Pro-Modelle mit „Solid State“-Tasten

Einer der Gründe für die Umstellung auf die „Solid State“-Tasten könnte ein verbesserter Schutz gegen Flüssigkeiten sein. Gerüchte besagen laut MacRumors, dass Apple dem kommenden Smartphone zwei weitere Taptic Engines spendieren wird, um das haptische Feedback zu ermöglichen.

Der Wechsel zu den nicht länger beweglichen Tasten wirft jedoch auch einige Fragen auf. So ist derzeit unbekannt, wie man das Smartphone reanimieren kann, wenn es nicht mehr auf Tastendrücke reagiert. Auch die Nutzung von einigen Hüllen könnte problematisch sein, wenn die neuen Tasten einen direkten Kontakt mit dem Finger benötigen sollten.