iPhone 14: Bessere Performance trotz alter Hardware

Bereits im März gab es Berichte, laut denen die Unterschiede zwischen den beiden normalen iPhone 14 und den zwei Pro-Modellen gravierender als bislang üblich sein würden. Spendierte Apple seinen neuen Smartphones in der Vergangenheit dasselbe System-on-a-Chip (SoC), sollen die diesjährigen Standardmodelle den altbekannten A15-Chip erhalten. Nur die Pro-Versionen erhalten den neuen A16. Doch neben der CPU und GPU, die im SoC gibt es noch andere Komponenten, die für die Performance wichtig sind. Hier will Apple laut neuen Gerüchten nicht sparen.

iPhone 14: Interne Verbesserungen für bessere Performance

Im aktuellen Fall ist es der auf Twitter als „ShrimpApplePro“ bekannte Apple-Leaker, der von den Neuheiten im regulären iPhone 14 berichtet. Diese neuen Gerüchte besagen, dass die zwei Modelle unter anderem einen neuen Mobilfunk-Chip und ein „neues internes Design“ erhalten sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Zu den weiteren Neuheiten, über die bereits in der Vergangenheit diskutiert wurde, gehört aber auch der angeblich größere Arbeitsspeicher. So sollen das iPhone 14 und „iPhone 14 Max“ über 6 GB RAM verfügen. Ein Mini-iPhone soll es in diesem Jahr nicht geben. Außerdem könnte Apple denselben A15-Chip wie im iPhone 13 Pro einsetzen. Dieser bietet fünf, anstelle von nur vier GPU-Kernen.

Der neue Mobilfunkchip im iPhone 14 soll wieder einmal von Qualcomm geliefert werden. Der Snapdragon X65 verspricht nicht nur einen geringeren Stromverbrauch, sondern soll dem neuen Apple-Smartphone auch Wi-Fi 6E beibringen. Dieser Wi-Fi-Standard erlaubt die Nutzung des 6-GHz-Bandes, das bessere Übertragungsraten und reduzierte Störanfälligkeit bietet.

Pro-Modelle mit besseren Displays

Neben den guten Nachrichten für interessierte Käufer des iPhone 14 beschreibt The Elec einen weiteren Grund, zu den teureren Pro-Modellen zu greifen. Laut dem Bericht wird Apples Partner für die Bildschirmproduktion, Samsung Display, bei den High-End-Modellen die „neueste und fortschrittlichste“ Technologie einsetzen.

Das iPhone 14 Pro und Pro Max sollen in diesem Jahr OLED-Displays erhalten, die eine variable Bildwiederholfrequenz bieten, welche auf bis zu 1 Hertz reduziert werden kann. Damit könnte das Unternehmen endlich ein Always-on-Display realisieren. Weitere Hinweise für den neuen Sperrbildschirm fanden sich zuletzt in der aktuellen iOS 16 Beta.