iPad-Fans aufgepasst: Das große Update ist endlich auf der Zielgeraden

Anfang Juni zeigte Apple erstmals die neuen Funktionen in iPadOS 16. Seitdem hat sich einiges getan. So hatte sich der iPhone-Hersteller unter anderem dazu entschieden, auf eine Vorstellung von iPadOS 16.0 zu verzichten. Stattdessen wird das neue Tablet-OS direkt in Version 16.1 verfügbar sein. Dies ging einher mit einer späteren Präsentation als bislang üblich. Statt das neue iOS und iPadOS zeitgleich im September zu veröffentlichen, kommt das iPad-Betriebssystem erst im Oktober. Wann genau, war bislang jedoch offen. Apple-Insider Mark Gurman hat jetzt aber einen Termin genannt.

iPadOS 16.1: Vorstellung Ende Oktober

Wie der Bloomberg-Reporter auf Twitter schreibt, ist das kommende iPadOS auf der Zielgeraden und soll in der Woche vom 24. Oktober erscheinen. Auf einen genauen Tag wollte oder konnte sich Gurman nicht festlegen. Es ist des Weiteren unklar, in welcher Form die Vorstellung von iPadOS 16.1 geschehen wird. Laut früheren Berichten von Gurman sei es gut möglich, dass Apple auf ein großes Event im Oktober verzichtet.

Hier würde iPadOS aber auch nur eine Nebenrolle spielen. Primär erwarten wir in den folgenden Wochen Hardware in Form neuer MacBooks und iPads. macOS Ventura ist uns Apple ebenfalls noch schuldig. Gurman sagte vor einigen Wochen, dass der iPhone-Hersteller diese Neuheiten in Form von Pressemitteilungen ankündigen könnte.

iPadOS 16.1 bringt als große Neuerung den sogenannten Stage Manager mit. Dieser erlaubt die Nutzung von mehreren Apps in Fenstern, die sich in der Größe ändern lassen. Das Feature wird aber auch nach Monaten in der öffentlichen Entwicklung weiterhin aufgrund von immer wieder auftretenden Fehlern kritisiert.

In einem Aspekt hat sich Apple hier allerdings Freunde gemacht. Ursprünglich sollte die Funktion nur auf iPads mit M1-Chip verfügbar sein. Nun ist sie – mit Einschränkungen – auch mit den iPad-Pro-Modellen seit dem Modelljahr 2018 kompatibel.