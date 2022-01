Huawei: Das Smartphone-Desaster nimmt einen neuen Anlauf

Für Huawei ist das Jahr 2021 alles andere als erfreulich ausgegangen. Der Marktanteil des chinesischen Herstellers auf dem globalen Smartphonemarkt lag nach Angaben verschiedener Marktforscher auf verschwindend niedrigem Niveau. So niedrig, dass sie in ihren Berechnungen zuletzt nicht einmal mehr prozentuale Anteile für Huawei auswiesen. Von seinem einstigen Ziel, globaler Marktführer aller Smartphone-Hersteller zu werden, ist das Unternehmen aufgrund der von den USA ausgerufenen strengen Handelsbeschränkungen zu amerikanischen Firmen meilenweit entfernt. Die Folge: Huawei hat nicht nur Schwierigkeiten, von Hardware-Partnern wichtige Komponenten wie 5G-Modems zu beziehen. Auch vollständige Versionen des mobilen Betriebssystems Android sind dem Konzern nicht zugänglich. Die Lösung sollte HarmonyOS bringen, ein eigenes mobiles Betriebssystem. Doch international könnte diese Neuentwicklung schneller vor dem Aus stehen, als bisher anzunehmen war.

HarmonyOS auf Smartphones? Nicht in Europa!

Den Grund für diese Spekulation liefert ein Bericht des Fachmagazins HuaweiCentral. Dort heißt es unter Berufung auf den chinesischen Elektronikriesen selbst, dass Huawei keine Pläne verfolge, HarmonyOS global auf aktuellen Geräten zur Verfügung zu stellen. Im Wortlaut zitiert HuaweiCentral einen Sprecher des Konzerns mit folgenden Worten: „Aktuell ist für Smartphones außerhalb von China kein Upgrade auf HarmonyOS geplant.“ Huawei-Handys werden also außerhalb von China kein Upgrade auf das neue Smartphone-Betriebssystem erhalten. Und auch neue Smartphone-Modelle scheinen hierzulande einen großen Bogen um HarmonyOS zu machen. Jüngst neu vorgestellte Smartphones wie etwa das Huawei Nova 9 (Test) oder das Huawei P50 Pocket basieren auf EMUI 12; basierend auf Android 11, aber ohne zahlreiche Google-Dienste.

Komplett außen vor ist Europa in Sachen Harmony OS und der Weiterentwicklung Harmony OS 2 aber nicht. Denn aktuelle Tablet PCs wie das Huawei MatePad Pro oder Smartwatches wie die Huawei Watch GT 3 (Test) basieren sehr wohl auf dem neuen Betriebssystem aus der Eigenentwicklung. Bei Smartphones gerät Huawei mit den neuesten Entwicklungen aber immer mehr ins Hintertreffen. Und es ist nach unserer Einschätzung unwahrscheinlich, dass Huawei am Smartphonemarkt in nächster Zeit auf einen Erfolgspfad zurückkehren kann. Die Botschaft, dass es auf Telefonen der Chinesen nicht möglich ist, Google-Dienste zu nutzen, ist bei Verbrauchern inzwischen angekommen und es dürfte kurzfristig unmöglich sein, das diesbezüglich ramponierte Image aufzupolieren.

Offizielle Stellungnahme aus deutscher Huawei-Zentrale steht noch aus

Wir haben Huawei Deutschland um eine Stellungnahme zu den aktuellen Gerüchten rund um den ausbleibenden Start von HarmonyOS auf Smartphones in Europa gebeten. Zur Stunde liegt uns aber noch keine Reaktion des Unternehmens vor. Wir halten dich an dieser Stelle auf dem Laufenden, sobald uns ein Feedback erreicht hat.