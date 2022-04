Gute Nachrichten für iPhone-Besitzer: Neues Update behebt nerviges Problem

Mit einem überraschenden Update versorgte Apple vor einigen Stunden unter anderem seine iPhone-Nutzer. Aber auch die Besitzer von Mac, iPad, Apple Watch, Apple TV und HomePod dürfen sich auf Verbesserungen freuen. Damit stehen nun unter anderem iOS und iPadOS 15.4.1, macOS Monterey 12.3.1 und watchOS 8.5.1 zum Download parat. Wie die Versionsnummern schon andeuten, handelt es sich primär um Bugfixes und die Beseitigung von Sicherheitslücken. Neue Features sind nicht enthalten.

Für viele Nutzer dürfte die wichtigste Änderung ganz oben in der Liste von Apples behobenen Problemen stehen. Laut dem iPhone-Hersteller sorgte ein Fehler in iOS und iPadOS 15.4 dafür, dass der Akku „möglicherweise schneller leer als erwartet“ war. Dies gilt sowohl für iPhones als auch iPads.

Des Weiteren löste Apple diverse Probleme beim Umgang mit Bedienungshilfen. So wurden Fehler im Zusammenhang mit Braille-Geräten und Hörgeräten behoben. Auch hier handelt es sich um Bugfixes, die Apples Smartphone und Tablet betreffen.

Ein Blick auf die Updates in macOS Monterey 12.3.1 offenbart Lösungen für Fehler in Verbindung mit sekundären Displays in Kombination mit dem Mac mini (2018). Außerdem sollen Bluetooth-Geräte, wie zum Beispiel Spiele-Controller, nicht länger die Verbindung mit dem Mac verlieren, wenn Beats-Kopfhörer für die Musikwiedergabe genutzt wurden.

Sicherheitslücken geschlossen

Alle Updates für iPhone, iPad und Mac beinhalten außerdem diverse Sicherheitsfixes. Laut Apple wurden die nun bekannten Lücken aktiv ausgenutzt, sodass eine zeitnahe Aktualisierung ratsam ist. Die Betriebssysteme solltest du also manuell aktualisieren, da das automatische Update möglicherweise erst mit mehreren Wochen Verspätung eingespielt wird.

Besitzer der Apple Watch haben möglicherweise auf ein Update gewartet, welches die zuletzt berichteten Ladeprobleme beheben wird. Leider erwähnt Apple diesen Fehler nicht explizit in den Release Notes von watchOS 8.5.1. Stattdessen spricht man lediglich von „Sicherheitsupdates und Fehlerbehebungen für die Apple Watch“.

Last but not least gibt es auch noch ein Update für den HomePod und HomePod mini. Zu dem Siri-Lautsprecher schreibt Apple: „Softwareversion 15.4.1 behebt das Problem, dass HomeKit-fähige Geräte eventuell nicht reagiert haben, wenn sie via Siri gesteuert wurden.“

Alle Updates kannst du ab sofort über die jeweiligen Optionen in den Einstellungen der Geräte installieren.