Apple klärt auf: Darum musst du so lange auf automatische iPhone-Updates warten

Ein Vorteil von Apples Software-Update-Prozess ist die äußerst schnelle Verfügbarkeit neuer iOS-Versionen. Ist ein iPhone-Update verfügbar, kannst du es in der Regel innerhalb von wenigen Minuten manuell installieren. Ein möglicherweise monatelanges Warten auf den Hersteller oder den Mobilfunkanbieter ist beim iPhone nicht nötig. Apple erlaubt aber auch eine automatische Installation, bei der das System selbstständig den Termin für das Update auswählt. Bis das geschieht, können jedoch möglicherweise mehrere Wochen vergehen. Apples Software-Chef gibt nun einen Einblick in den Prozess, der dahintersteckt.

Während viele Nutzer den manuellen Weg zur Installation der iPhone-Updates nutzen, erlaubt Apple auch den oben beschriebenen vollautomatischen Weg. Du musst dich um nichts kümmern, sondern lässt dein iPhone und Apple entscheiden, wann der beste Zeitpunkt zur Installation ist.

Ein Reddit-Nutzer berichtet nun, dass er Craig Federighi, Apples Software-Chef, die Frage gestellt hat, wie dieses Feature funktioniert. Federighi antwortete auf die Mail und erklärt das Vorgehen.

Wie bereits bekannt, bekommen die Nutzer, die manuell nach dem iPhone-Update suchen, direkt die Möglichkeit zur Installation. Erst eine bis vier Wochen später erhalten immer mehr Geräte den Startschuss zur automatischen Installation. Der Hintergrund hierbei ist, dass man zunächst auf Feedback zu dem Update wartet.

Dadurch will man vermeiden, dass ein kritischer Fehler in der Beta-Phase unentdeckt blieb und sich so möglicherweise schnell verbreitet. Im schlimmsten Fall könnte ein Update beispielsweise für massive Probleme mit dem iPhone sorgen. Wenn man die automatische Installation nur langsam hochfährt, reduziert man die Gefahr eines derartigen Vorfalls.

Stellt man also ein Problem fest, hat Apple die Chance, die weitere Verbreitung eines iOS-Updates zu stoppen. Dadurch verringert sich die Gefahr für die Nutzer, durch ein defektes Update.