Geheimtipps: Diese neuen Handys hat kaum jemand bemerkt

Es ist in den vergangenen Wochen vielleicht etwas untergegangen, aber vor dem nahenden Weihnachtsgeschäft haben viele Smartphone-Hersteller umfangreich in der Neuvorstellungskiste gewühlt. Samsung hat das Galaxy S24 FE präsentiert, Xiaomi neben dem neuen Foldable Mix Flip auch die neue 14T-Serie vorgestellt und auch von Google gibt es eine Reihe neuer Smartphones zu bestaunen. Doch das war noch längst nicht alles, wie ein Blick auf den Smartphone-Markt auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus zeigt.

Samsung: Drei neue Smartphones außerhalb Deutschlands

So steht beispielsweise in Österreich schon das neue Einsteiger-Smartphone Samsung Galaxy A16 5G zur Verfügung. Samsung hat es dort fortan auf seiner Homepage anders als in Deutschland gelistet – mit 256 GB erweiterbarem Speicherplatz und 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) in der Farbe Light Gray. Auf Basis eines Achtkernprozessors mit bis zu 2,4 GHz Taktrate kommt ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display zum Einsatz (90 Hz, 1.080 x 2.340 Pixel) und auf der Rückseite ist eine Dreifachkamera verbaut (50 + 5 + 2 Megapixel). An weiteren Extras sind NFC, Bluetooth 5.3 und ein 5.000 mAh großer Akku verbaut. Wann das 200 Gramm schwere Smartphone offiziell nach Deutschland kommt, steht bisher nicht fest. Software-Unterstützung ist bis Ende Oktober 2030 garantiert.

Jetzt erhältlich: das Samsung Galaxy A16 5G.

Ebenso ist die Galaxy-M-Klasse von Samsung gewachsen. Mit dem Galaxy M05 und dem Galaxy M55s stehen neuerdings in Indien zwei neue Modelle zur Verfügung, die es hierzulande aber allenfalls über Importeure in den Handel schaffen dürften. Das Galaxy M05 ist noch viel einfacher ausgestattet als das Galaxy A16 5G. Zwar kommt auch hier eine Dreifach-Kamera zum Einsatz (50 + 5 + 2 Megapixel) zum Einsatz, und der IPS-Touchscreen ist ebenfalls 6,7 Zoll groß, er löst aber nur mit 720 x 1.600 Pixeln auf. Wenig berauschend sind zudem 4 GB RAM und 64 GB (erweiterbarer) Flashspeicher. Auch 5G-Unterstützung ist ausgeschlossen, da als SoC der maximal LTE-fähige MediaTek Helio G85 zum Einsatz kommt. Der günstige Einführungspreis liegt in Indien wegen der mäßigen Ausstattung bei nur rund 70 Euro.

Vorerst nur in Indien zu haben: das Samsung Galaxy M05.

Wesentlich interessanter: das Samsung Galaxy M55s 5G. Es bietet ein 6,7 Zoll großes Super-AMOLED-Display (120 Hz, 1.080 x 2.400 Pixel), eine Dreifach-Kamera (50 + 8 + 2 Megapixel) und neben 8 GB RAM noch wahlweise 128 oder auch 256 GB (erweiterbaren) Speicherplatz. Viel Leistung ist über den Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 mit drei CPU-Clustern (max. 2,4 GHz) garantiert. Der Preis liegt bei umgerechnet mindestens 215 Euro. Android 14 ist vorinstalliert, vier Android-Upgrades garantiert. Sicherheitsupdates gibt es sogar fünf Jahre lang. Hierzulande übrigens schon erhältlich: das weitgehend identisch ausgestattete Samsung Galaxy M55 5G.

Neues Mittelklasse-Smartphone: Samsung Galaxy M55s.

Motorola Moto G75 5G: Verkaufsverbot in Deutschland

Neu vorgestellt wurde jüngst auch das Motorola Moto G75 5G. Ein Verkaufsverbot wegen eines weiterhin laufenden Patentstreits verhindert aber, dass es dieses Smartphone offiziell in Deutschland zu kaufen gibt. Inoffiziell wird es aber auch hierzulande schon angeboten. Zum Beispiel in Österreich ist das Smartphone für knapp 350 Euro ganz offiziell zu haben. Es bietet auf Basis von Android 14 neben 12 GB RAM und 256 GB (erweiterbaren) Speicherplatz auch den nagelneuen Qualcomm Sapdragon 6s Gen 3. Das pOLED-Display ist 6,67 Zoll groß (1.080 x 2.400 Pixel), auf der Rückseite kommen zwei Kameras zum Einsatz (50 + 8 Megapixel) und natürlich fehlt es auch an einem 5.000 mAh großen Akku nicht.

Über Umwege auch in Deutschland erhältlich: Motorola Moto G75 5G

Speziell für Geschäftskunden gedacht: das eher kompakte Motorola Thinkphone 25 mit KI-basierten Sicherheitsfunktionen und einer Rückseite in Carbon-Optik. Es bietet ebenfalls 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz, als Prozessor kommt hier aber der MediaTek Dimensity 7300 zum Einsatz. Das pOLED-Display ist 6,36 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.220 x 2.670 Pixeln. Die beiden Kameras auf der Rückseite lösen mit 50 respektive 13 Megapixeln auf. Android-Betriebssystem-Upgrades und Sicherheits-Updates sind bis 2029 garantiert. Der Preis: 499 Euro.

Neues Business-Handy: das Motorola Thinkphone 25.

Honor 200 Smart: Viel Akku!

Eine üppige Akkukapazität verspricht das neu angekündigte Honor 200 Smart. Der Energiespeicher ist 5.200 mAh groß und soll unter anderem ein 6,8 Zoll großes TFT-LCD-Display (1.080 x 2.412 Pixel) mit Energie versorgen. Dass es sich eher um ein Einsteiger-Handy handelt, wird mit Blick auf den Taktgeber deutlich. Denn als SoC kommt der Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 zum Einsatz, der aber auch 5G unterstützt. Auf der Rückseite kommt neben einer 50-Megapixel-Hauptkamera auch eine Tiefenkamera (2 Megapixel) zum Einsatz. Zu 4 GB RAM gesellen sich 256 GB interner Speicher. Als Betriebssystem ist Android 14 vorinstalliert. Honor selbst hat sich zu einem Preis bisher nicht geäußert, das Handy steht im Online-Fachhandel aber bereits ab 169 Euro zur Verfügung.

Neue Hardware aus China: das Honor 200 Smart.

Oppo A40: Neues Einsteiger-Handy

In einer fast identischen Preisklasse ist das neue Oppo A40 zu haben. Mit 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz kommt es für aktuell knapp 150 Euro zum Kunden – basierend auf dem Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, der kein 5G unterstützt. Dafür kannst du dich auf ein 6,67 Zoll großes und auf Wunsch sehr helles LCD-Display (720 x 1.604 Pixel / 1.000 Nits) freuen. Außerdem auf eine Single-Kamera auf der Rückseite (50 Megapixel) und NFC für mobiles Bezahlen. Oppo wirbt mit einem besonders robusten Gehäuse, um das Smartphone trotz seiner eher spärlichen Ausstattung für potenzielle Käufer interessant zu machen.

Neues Einsteiger-Handy: das Oppo A40.

Weitere Smartphone-Neuheiten kannst du in unserer Datenbank finden. Etwa das HMD Skyline, das Nubia Z60 Ultra oder das OnePlus Nord 4. Auch das Nothing (2a) Plus und das Motorola Edge 50 Neo haben wir schon in unseren Vergleichsbestand mit aufgenommen.

