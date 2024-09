Endlich: Jetzt bekommt Samsung ernsthafte Smartphone-Konkurrenz

Das Xiaomi MIX Flip ist ein faltbares Smartphone im Flip-Stil. Es ist also aufgeklappt so groß wie ein gewöhnliches Smartphone und lässt sich kompakt zusammenfalten. Es steht also in direkter Konkurrenz zum Galaxy Flip6 von Samsung, das hierzulande bisher das einzige derartige Handy auf dem Markt war.

Gehäuse und Display: Hier gibt es die größten Unterschiede

Aufgeklappt ist das Xiaomi MIX Flip mit 6,86 Zoll ein wenig größer als die Konkurrenz von Samsung. Auch kommt ein minimal helleres und höher auflösendes Display mit AMOLED-Technik zum Einsatz. Es bietet eine Helligkeit von 3.000 Nits in der Spitze sowie eine in der Oberklasse übliche Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die größte Stärke des neuen Xiaomi-Handys zeigt sich jedoch, wenn man es zuklappt. So haben beide Smartphones ein kleines Außendisplay, auf dem man das Handy auch zugeklappt bedienen kann. Das ist etwa dann praktisch, wenn man nur kurz den Song wechseln oder auf eine Nachricht antworten will.

Dieses Außendisplay ist bei Xiaomi deutlich größer und nimmt mit 4 Zoll diagonaler Abmessung die komplette Front in Anspruch. Die beiden Kameras sind in das Display eingelassen. In der Software hat man sich hierfür etwas Cleveres einfallen lassen und nutzt den Bereich bei den Kameras für Widgets. So bleibt links davon ein Bereich im normalen Formfaktor, auf dem sich alle Apps in klein auch im zugeklappten Zustand nutzen lassen.

Das neue Xiaomi MIX Flip

Größter Nachteil bei Xiaomi ist hingegen der fehlende Schutz gegen Wasser. So ist das Samsung-Modell zwar auch nicht gegen Staub, jedoch gegen Wasser bis zu 1,50 Meter Tiefe geschützt. Xiaomi verzichtet hingegen komplett auf eine entsprechende IP-Zertifizierung.

Chip, Kameras und Akku

Beim Prozessor setzt Xiaomi auf denselben Snapdragon 8 Gen 3 wie Samsung. Hierbei handelt es sich um den stärksten Prozessor für Android-Handys überhaupt, sodass das MIX Flip leistungsmäßig nicht so schnell an seine Grenzen kommen sollte. Dazu kommen üppige 12 Gigabyte RAM sowie 512 Gigabyte Speicherplatz. Der Akku ist mit 4.780 mAh deutlich größer bemessen, was in meinem ersten Test in einer merkbar längeren Akkulaufzeit resultierte. Auch kann mit bis zu 67 Watt deutlich schneller wieder vollgeladen werden. Kabelloses Laden fehlt dem Smartphone von Xiaomi jedoch.

Als Hauptkamera steckt im Xiaomi MIX Flip eine etwas lichtstärkere 50-Megapixel-Kamera mit optischer Bildstabilisierung. Ungewöhnlich ist die Wahl des zweiten Objektivs. Denn statt wie üblich auf eine Ultraweitwinkel-Linse zu setzen, verbaut man eine Telezoom-Kamera mit zweifach optischem Zoom. Diese bietet ebenfalls eine Auflösung von 50 Megapixeln. Im Innendisplay steckt eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln. Diese benötigst du jedoch nur für Videochats, da für Fotos die beiden besseren Außenkameras genutzt werden können.

Xiaomi MIX Flip in Schwarz und Lila

Xiaomi MIX Flip: Preis und Verfügbarkeit

Auch wenn man sich beim Preis des Xiaomi MIX Flip an Samsung orientiert, ist das Handy zumindest aktuell nicht wesentlich günstiger. So startet man ab sofort für 1299,99 Euro in den Verkauf. Samsung ruft für die Variante mit identischem Speicher 20 Euro mehr auf. Jedoch gibt es das Galaxy Flip6 auch mit weniger Speicherplatz für 1.199 Euro. Und dieser Marktpreis ist mittlerweile deutlich gesunken, sodass du das Flip-Handy von Samsung bereits ab 650 Euro bekommst.

Beide Smartphones haben ihre Vor- und Nachteile. Das größere Außendisplay und die deutlich bessere Akkulaufzeit sind die Pros vom Xiaomi MIX Flip. Das Galaxy Flip6 von Samsung kann hingegen mit einem wasserdichten Gehäuse, kabellosem Laden und einem längeren Software-Support überzeugen. Für den deutlich günstigeren Preis würde ich aktuell zum Samsung-Modell raten. Jedoch ist dieser Vergleich unfair, da das Xiaomi in den kommenden Wochen auch noch im Preis fallen dürfte und sich die Preise beim Kauf mit Vertrag kaum unterscheiden dürften.

