Schon wieder, Samsung: Dieses Super-Smartphone sorgt für ein Dilemma

Im Januar dieses Jahres hat Samsung die Galaxy S24-Reihe präsentiert. Anfang 2025, vermutlich ebenso im Januar, wird das Galaxy S25 erwartet. Mitten in diese Planung schneit ein neues Handy der Südkoreaner rein und will die Herzen der Nutzer erobern. Und das könnte es, zweifellos, wenn da nicht dieser eine Schwachpunkt wäre.

Samsung: Das kann das neue Galaxy-Smartphone

Als das Samsung Galaxy S23 FE durch unser Testlabor lief, kam es am Ende nicht ganz so gut weg. Es ist nicht schlecht, aber eben auch nicht rundum gut. Vor allem die Leistung und der Akku sorgten dafür, dass das Handy viele Punkte liegen ließ. Mit dem Galaxy S24 FE gibt es jetzt einen Nachfolger. Und Samsung spuckt ganz schön große Töne, um das Gerät unters Volk zu bringen.

Da wären zum einen die drei Kameras (Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Teleobjektiv), mit denen „atemberaubende Fotos und Videos gelingen“ und „wunderschöne Nachtporträts“ entstehen. Und dann sind da noch das „ikonische Design“, ein „leistungsstarker Akku“ und ein „leistungsstarker Exynos 2400-Prozessor, für ein Gaming-Erlebnis ohne Kompromisse“. Ohne Zweifel klingt das alles sehr vielversprechend. Doch ob das Galaxy S24 FE am Ende besser abschneidet als sein Vorgänger, zeigt sich erst später in unserem Test. Etwas anderes ist aber jetzt schon klar.

Zu wenig, um teurer zu sein

Samsung verlangt für das Galaxy S24 FE mindestens 750 Euro. Und dann bekommt man das Handy nur mit 128 GB Speicher, der nicht erweiterbar ist. Möchte man das Modell mit 256 GB Platz für Fotos, Apps und Co., muss man 809 Euro auf den Tisch blättern. Das sind nicht nur jeweils 50 Euro mehr als das, was Samsung für das S23 FE zum Marktstart verlangte. Das Galaxy S24 FE kostet auch mehr, als das FE-lose Galaxy S24 (hier bei inside digital im Test). Das gibt es, etwa bei Amazon, schon für unter 640 Euro – also gut 100 Euro günstiger. Und die Unterschiede? Die muss man mit der Lupe suchen.

Samsung Galaxy S24 FE

Das Galaxy S24 FE hat mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm gegenüber dem S24 (6,2 Zoll) das etwas größere Display. Der Akku hingegen ist mit 4.700 mAh im Vergleich zum S24 (5.000 mAh) kleiner bemessen. Und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Beim Prozessor (Exynos 2400), dem Arbeitsspeicher oder der Ladeleistung (weiterhin schmale 25 Watt) sucht man vergebens nach Unterschieden.

