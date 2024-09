Viele Handy-Nutzer betroffen: Beliebter Hersteller will Geräte zurück haben

Ob ein Handy von Samsung, Xiaomi oder Apple: Wer ein neues Smartphone kauft, sucht anschließend oft nach Zubehör. Neben Displayschutzfolien und Handyhüllen kaufen viele inzwischen auch einen externen Akku – oft auch als Powerbank bezeichnet. Wer diesen portablen Stromspeicher unterwegs dabeihat, ist im Fall eines leeren Handyakkus nicht auf eine Steckdose angewiesen, sondern kann sein Smartphone im Gehen wieder aufladen. Einer der beliebtesten Hersteller solcher Powerbanks will jetzt aber seine Akkus zurück haben.

Diese Handy-Nutzer sind betroffen

Angeblich sei nur eine kleine Anzahl von Geräten betroffen, so der Hersteller. „Eine Charge, die zwischen dem 30. Januar 2024 und dem 30. Juni 2024 in den Produkten verwendet wurde, könnte von diesem Problem betroffen sein, erklärt der Powerbank-Hersteller Anker auf einer Sonderseite. Man wende sich aus Vorsicht an alle Kunden, um ein Rückrufprogramm zu starten.

„Wir haben festgestellt, dass einige der Lithium-Ionen-Akkus, die in unserer Anker 335 Powerbank verwendet werden, aufgrund eines Fehlers bei der Herstellung ein Brandrisiko darstellen können“, heißt es seitens des Herstellers. Der Akku in den betroffenen Powerbanks könne überhitzen. Die Folge: Schmelzen von Kunststoffteilen und Rauchentwicklung. Es bestehe sogar Brandgefahr. Mit so einem Gerät will man sein Handy nicht aufladen und es schon gar nicht in der Hosentasche haben. Wer eine Powerbank von Anker besitzt, kann aber ganz einfach nachsehen, ob er von den Risiken betroffen ist.

Geräte soll man selbst entsorgen

Ob deine Powerbank von dem Rückruf betroffen ist, erfährst du, wenn du auf der Unterseite des Geräts nachsiehst. Findest du dort die Bezeichnungen „Anker Powerbank, Model: A1647“ solltest du eventuell sofort handeln. Auf der Internetseite von Anker kannst du die Seriennummer eingeben und erfährst, ob deine Powerbank betroffen ist. „Falls der Akku betroffen ist, höre bitte sofort auf, das Gerät zu benutzen, und kontaktiere den ursprünglichen Käufer, um die Bestellrechnung für die Abwicklung der Ersatzgarantie zu erhalten.“