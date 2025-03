Nächster Rückschlag: Tesla erlebt das ultimative Desaster

Die schlechten Nachrichten für Tesla, Pionier unter den Herstellern von E-Autos, reißen nicht ab. Nachdem der Aktienkurs des Unternehmens in den vergangenen 30 Tagen um 35 Prozent eingebrochen ist, die Verkaufszahlen unter anderem in Deutschland massiv zurückgegangen sind und das Pickup-Modell Cybertruck überraschend zu einem Ladenhüter wurde, gibt es jetzt die nächste Schreckensmeldung. Nahezu alle bisher produzierten Cybertrucks müssen in die Werkstatt, weil die futuristischen Geländewagen buchstäblich auseinanderfallen.

Tesla Cybertruck: Metall-Leisten fallen einfach ab

Als problematisch haben sich breite Metall-Leisten an den Radkästen und an den Dächern des Autos erwiesen. Sie können aufgrund eines durch Umwelteinflüsse spröde werdenden Klebers abfallen. Das beeinflusse zwar weniger die Sicherheit des Autos selbst negativ, sehr wohl könne es aber andere Verkehrsteilnehmer gefährden, die dem Cybertruck folgen. Laut Unterlagen der US-amerikanischen Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA haben sich schon 151 Cybertruck-Fahrer gemeldet, um sich lösende Zierleisten als Garantiefall zu melden.

Erneut macht der Elektro-Pick-up von Tesla, der Cybertruck, Probleme.

Für Tesla selbst ist es wichtig, zu betonen, dass noch keine Unfälle oder Verletzungen aufgrund des Problems mit der Außenverkleidung dokumentiert wurden. Gleichwohl will der Hersteller nun reagieren und die Leisten nicht mehr nur verkleben, sondern für mehr Sicherheit auch verschrauben. Zu einer ähnlichen Maßnahme hatte Tesla bereits im vergangenen Jahr gegriffen, als sie eine Zierabdeckung des Strompedals lösen und verkannten konnte.

Nahezu alle Luxus-Pick-ups sind betroffen

Laut NHTSA sind von dem neuen Cybertruck-Rückruf insgesamt 46.100 Fahrzeuge betroffen. Sie wurden zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar dieses Jahres gebaut. Damit sind fast alle bisher produzierten Elektro-Pickups von Tesla von dem Problem betroffen. Es ist bereits der achte Rückruf für den Tesla Cybertruck. Die jetzt notwendigen Reparaturen sind für Cybertruck-Fahrer kostenlos. Allerdings sorgen die zahlreichen Rückrufe nicht gerade für ein positives Image von Tesla, weil sie auch eine Debatte um die Qualität der Pkw des Herstellers eröffnen.