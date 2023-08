FritzBoxen bekommen nach Update komplett neue Funktion

Dieses Update hat es in sich: Für die FritzBox 6850 LTE und FritzBox 6850 5G (Test) stehen seit wenigen Tagen neue Firmwares zur Verfügung. Du kannst die beiden WLAN-Router, die ein Mobilfunksignal empfangen können und sich so etwa für die WLAN-Verbreitung in einem Camper oder in einem Ferienhaus eignen, ab sofort mit FritzOS 7.56 ausstatten. Damit schaffst du die Möglichkeit, über die Rufnummer der eingelegten SIM-Karte telefonieren zu können.

Neu: Mit der FritzBox 6850 LTE und FritzBox 6850 5G per SIM-Karte telefonieren

Um das neue Feature nutzen zu können, muss nur ein DECT-Telefon mit der FritzBox 6850 oder FritzBox 6850 5G verbunden sein. Etwa eines der erhältlichen FritzFon-Modelle. Der Zwang, einen speziellen Voice-over-IP-Anbieter auf dem Router einrichten zu müssen, entfällt. Wichtig ist, dass die eingelegte SIM-Karte auch Sprachverbindungen erlauben muss und Voice over LTE (VoLTE) unterstützt. Bei manchen Datentarifen ist das nicht der Fall.

Nutzt du die FritzBox 6850 5G? Dieses Router-Modell ist nach Angaben von AVM auch auf Telefonieren in 5G-Standalone-Netzen vorbereitet. Dafür unterstützt sie den Standard Voice over New Radio (VoNR; auch Vo5G genannt). Erste Anbieter in Deutschland haben bereits angekündigt, VoNR in ihren Netzen demnächst bereitzustellen.

Praktisch: Die neue Mobilfunk-Funktion der FritzBox 6850 LTE / 5G ist auch mit einer Multi-SIM nutzbar. Dann klingeln bei eingehenden Anrufen das Smartphone und das Telefon an dem Router zeitgleich. Ein anderes Szenario macht es nach einem Update auf FritzOS 7.56 möglich, über den Router zu telefonieren, während das Smartphone auflädt.

Eine neue Funktion macht das Telefonieren per SIM-Karte an zwei AVM-Routern möglich.

Um die neue Funktion einzurichten, ist es notwendig, nach der passenden Firmware-Aktualisierung die Nutzeroberfläche aufzurufen. Über den Menüpunkt „Telefonie > Eigene Rufnummern“ steht die Option „Neue Rufnummer“ zur Verfügung. Unter „Mobilfunkrufnummer“ ist die Nummer der in die FritzBox eingelegten SIM-Karte einzutragen. Wichtig: ohne Landesvorwahl! Nach einer Bestätigung mit einem Klick auf „Übernehmen“ steht die neue Telefonie-Funktion zur Verfügung.

FritzOS 7.56 bringt noch viele weitere Neuerungen auf die beiden FritzBox-Modelle

Eine komplette Liste mit den neuen Funktionen und Verbesserungen, die FritzOS 7.56 für die beiden WLAN-Router bereithält, kannst du über die Homepage von AVM einsehen (hier und hier). So steht zusätzlich nicht nur ein neuer Energiesparmodus zur Verfügung, sondern du kannst unter anderem auch VPN-Verbindungen mit WireGuard-Technologie einrichten. Hinzu kommt, dass AVM mit jedem Firmware-Update auch neu entdeckte Sicherheitslücken aus der Welt schafft. Schon allein deswegen ist ein schnellstmögliche FritzBox-Aktualisierung jedem Nutzer zu empfehlen.