AVM: WLAN auf der FritzBox so schnell wie nie

Wifi 7 – oder auch WLAN 7 – ist zwar noch nicht endgültig standardisiert, dennoch waren auf der Anga Com in Köln in dieser Woche bereits zahlreiche Router mit Wifi 7 zu sehen. Nicht bei allen handelte es sich um sogenannte Mockups – also Gehäuse ohne Inhalt. AVM hat auf seinem Messestand die noch nicht auf dem Markt befindliche FritzBox 5690 Pro im Livebetrieb gezeigt. Dabei ging es vor allem darum, die Möglichkeiten von WLAN 7 zu zeigen. Dass der Standard noch nicht final ist, spielt dabei laut AVM keine Rolle. Der Chip und die Software arbeite mit dem aktuellen Stand der Wifi-7-Standardierung und könne dann, wenn alles final ist, per Update aktualisiert werden.

Wichtig für bestens WLAN 7: Triband-Router

Bei WLAN 7 gilt es grundsätzlich darauf zu achten, ob es sich um ein Dualband oder ein Triband-System achtet. Beim Triband kommt, wie schon bei WLAN 6E, das neue 6 GHz-Frequenzband zum Einsatz. Zwar gibt es aktuell kaum Geräte, die dieses unterstützen, doch wird sich dies mittelfristig ändern. Da ein neuer WLAN-Router erfahrungsgemäß mehrere Jahre im Haus steht, sollten zumindest jene Nutzer mit hohen Ansprüchen an ihr Heimnetzwerk darauf achten, dass das 6-GHz-Netz unterstützt wird.

Bei der FritzBox 5690 Pro ist das – im Gegensatz zu kürzlich angekündigten 6670 Cable mit WLAN 7 – der Fall. Was das 6-GHz-Netz ausmacht, zeigte AVM auf der Breitbandmesse Anga Com in Köln. In der Messehalle, in der traditionell noch mehr WLAN-Netze funken als in den allermeisten Privatwohnungen, demonstrierte man, wie viel Kapazität das Frequenzband aktuell bereithält. Dadurch, dass das Frequenzband kaum genutzt wird, war selbst auf der Anga Com viel Kapazität zur Datenübertragung in der Luft.

Leeres 6 GHz-Band (unten) im Vergleich zu 2,4 GHz

Im konkreten Beispiel signalisierte die FritzBox im Live-Betrieb, dass im klassischen 2,4-GHz-WLAN 90 Prozent des Kanals durch sie selbst oder andere Sender ausgelastet waren. Etwas besser sah es hingegen schon im 5-GHz-Band aus. Im von der FritzBox ausgewählten Kanal waren nur 30 bis 40 Prozent der zur Verfügung stehenden Kapazitäten ausgelastet. Im 6-GHz-Band hingegen zeigte der neue Router eine kaum zu erkennende Auslastung von deutlich unter 5 Prozent an. Ein mit der FritzBox verbundenes Oneplus 11 signalisierte eine Verbindung von 5,7 Gbit/s.