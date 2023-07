Neues FritzBox Update ist eine kleine Sensation

WLAN–Router von AVM sind unter anderem deswegen so beliebt, weil sie einfach einzurichten sind. Aber auch, weil sie lange mit Updates auf dem aktuellen Stand der Dinge gehalten werden. Und insbesondere den letzteren Punkt untermauert der Berliner Hersteller von WLAN-Hardware jetzt ein weiteres Mal eindrucksvoll. Die im Jahr 2013 als neues Flaggschiff vorgestellte FritzBox 7490, noch heute in vielen Haushalten im Einsatz, wird auf das aktuelle FritzOS 7.56 aktualisiert. Ein echtes Ausrufezeichen hinsichtlich des eigenen Anspruchs, möglichst lange eine Produktunterstützung zu gewährleisten.

Weil AVM bei der FritzBox 7490 das Update auf FritzOS 7.50 ausgelassen hat, können sich Nutzer mit der jetzt verfügbaren Aktualisierung auf FritzOS 7.56 über mehr als 150 neue Features und Verbesserungen auf einen Schlag freuen. Dazu zählen unter anderem VPN-Verbindungen mit WireGuard und verbesserte WLAN-Mesh-Verbindungen im heimischen Netzwerk. Aber auch ein neuer Energiesparmodus, der sich bei Bedarf aktivieren lässt. Zudem macht ein neuer Assistent den Wechsel zu einer anderen FritzBox einfacher. Und: Die Nutzeroberfläche der FritzBox 7490 hat nicht nur eine Verfeinerung erhalten, sondern auch einen umfangreichen Hilfe- und Info-Bereich.

Eine umfangreiche Liste, die alle Informationen und Details zu den neuen auf der FritzBox 7490 verfügbaren Funktionen bereithält, ist jetzt über die Homepage von AVM abrufbar. Das Update ist am einfachsten direkt über die Nutzeroberfläche des WLAN-Routers möglich. Du erreichst sie über jeden gängigen Internetbrowser, indem du http://fritz.box/ in die Adresszeile eingibst. Alternativ funktioniert auch die IP-Adresse der Fritz (in aller Regel http://192.168.178.1/) oder die Notfall-IP (http://169.254.1.1).

Wichtig ist das neueste Update übrigens nicht nur hinsichtlich der neuen Funktionen. Auch die Sicherheit erfährt eine umfangreiche Aktualisierung. Denn mit jedem Firmware-Update fixt AVM nach eigenen Angaben auch neu entdeckte Schwachstellen, um das Surfen im Internet sicherer zu machen. Das gilt übrigens auch für die FritzBox 7510, die sich seit Mittwoch ebenfalls mit FritzOS 7.56 ausstatten lässt.

Weiterer WLAN-Repeater erhält ebenfalls eine Aktualisierung

Solltest du den FritzRepeater 600 oder den FritzRepeater 600v2 verwenden, kannst du ab sofort ebenfalls ein Update auf FritzOS 7.56 installieren. Es verbessert in erster Linie die WLAN-Autokanalfunktion und lässt sich am einfachsten installieren, indem du direkt die Oberfläche des Repeaters ansteuerst. Das ist am einfachsten ebenfalls über einen Browser unter der Adresse http://fritz.repeater/ möglich. Du kannst das entsprechende Update aber auch in den Einstellungen deiner FritzBox anstoßen.