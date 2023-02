FritzBox Update: Nächstes Top-Modell bekommt jetzt FritzOS 7.50

Mit dem Update auf FritzOS 7.50 werden für alle Nutzer der FritzBox 6591 Cable mehr als 150 neue Features und nützliche Verbesserungen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass es nach einer entsprechenden Aktualisierung unter anderem möglich ist, dein WLAN-Mesh-System mit einer besseren Performance zu nutzen. Außerdem stehen überall im Heimnetz VPN-Verbindungen mit WireGuard-Technologie zur Verfügung.

FritzOS 7.50 Update: Das ist neu

An zahlreichen Stellen hat AVM zudem die Nutzeroberfläche der FritzBox verfeinert und optimiert. Interessant ist auch, dass nach dem entsprechenden Update die mit einer FritzBox verbundenen Smart-Home-Geräte zum Teil neu nutzbare Optionen erhalten. Neue Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen werden so ermöglicht. Außerdem bekommen an die FritzBox 6591 Cable angeschlossene FritzFon-Telefone das in so manchen Lebenssituationen nützliche Feature eines Sprach-Klingeltons spendiert. Eine Übersicht der neuen Funktionen, die FritzOS 7.50 auf die Kabel-FritzBox bringt, hat AVM auf seiner Homepage zusammengetragen.

Der einfachste Weg, FritzOS 7.50 auf deiner FritzBox 6591 Cable zu installieren, verläuft über die Oberfläche deines Kabel-WLAN-Routers. Du erreichst sie in jedem gängigen Internetbrowser über die Adresse http://fritz.box oder über die passende IP-Adresse (sofern nicht manuell angepasst) http://192.168.178.1. Ferner ist jede FritzBox über die Notfall-IP http://169.254.1.1 zu erreichen. Anschließend navigierst du über das Hauptmenü links vom Auswahlpunkt „System“ auf „Update“ und kannst dann über den dort zu findenden Button prüfen, ob für deinen Router ein Update zur Verfügung steht.

Wichtig: Das FritzBox-Update bei einem Kabel-Router von AVM funktioniert nur eingeschränkt. Du kannst es nämlich nur manuell installieren, wenn du deinen Router im freien Handel gekauft hast. Stammt deine FritzBox 6591 Cable hingegen von einem Kabelnetzbetreiber wie Vodafone, musst du dich noch etwas gedulden. Dann überträgt und installiert Vodafone das jetzt zur Verfügung stehende Update nämlich selbst und voll automatisch auf deinen Kabel-Router. Das kann aber noch einige Wochen dauern.

Ein schnellstmögliches Update auf FritzOS 7.50 ist übrigens nicht nur mit Blick auf die neu nutzbaren Funktionen von Relevanz. Vielmehr weist AVM darauf hin, dass sich mit dem Update auch die Sicherheit verbessert. Zwar geht der Hersteller nicht näher darauf ein, was sich in diesem Zusammenhang konkret verbessert, aber man kann davon ausgehen, dass auch die eine oder andere kleinere Sicherheitslücke aus der Welt geschafft werden konnte.