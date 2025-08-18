Nutzt du eine FritzBox 6660 Cable oder FritzBox 6591 Cable für dein Kabel-Internet? Dann steht jetzt ein wichtiges Update für dich bereit. Der Hersteller Fritz! (bisher als AVM bekannt) bringt mit dem neuen FRITZ!OS 8.20 zahlreiche praktische Neuerungen auf deinen Router – viele davon machen dein Heimnetz deutlich smarter und stabiler. So bringt die neue Version 8.20 erstmals den „FRITZ! Failsafe“-Ausfallschutz auch auf die FritzBox 6660 Cable und 6591 Cable. Fällt deine Internetverbindung aus, kann die Box automatisch auf eine alternative Verbindung wie Mobilfunk umschalten – etwa per USB-Stick oder über eine zweite FritzBox mit LTE. Damit bleibst du auch bei einer Netzstörung online. Gerade im Homeoffice oder beim Streaming ist das ein echter Vorteil.

Mehr Kontrolle und Effizienz im Heimnetz

Verbessert wurde auch die Kindersicherung: Sie zeigt jetzt klarer an, welche Geräte welchem Profil zugeordnet sind. Die Online-Tickets für zusätzliche Zeit sind leichter auffindbar, und statt zehn stehen dir jetzt zwölf Stück zur Verfügung. Neu ist auch die Option, die Onlinezeit um 45 Minuten zu verlängern – ideal, wenn der Filmabend mal etwas länger dauert.

Der überarbeitete Online-Monitor zeigt dir jetzt auf einen Blick, welche Geräte besonders viele Daten verbrauchen – und das nicht nur für den aktuellen Tag, sondern auch rückblickend über zwei Wochen. Eine echte Hilfe, wenn du Bandbreitenfresser identifizieren willst, die dein Netz verstopfen.

Zusätzlich spart die FritzBox mit dem Update jetzt Strom: Dank „Energy Efficient Ethernet“ kannst du ungenutzte Netzwerkanschlüsse gezielt in einen stromsparenden Modus versetzen. Das senkt den Energieverbrauch deines Heimnetzes. Zwar nur ein kleines bisschen, aber immerhin.

Fritz! FritzBox 6660 Cable Datenblatt Preis Marktdaten UVP 229,00 € Anschluss-Art Kabel Daten LAN-Anschlüsse (10 Gigabit/s) nein LAN-Anschlüsse (2,5 Gigabit/s) 1 LAN-Anschlüsse (Gigabit/s) 4 Frequenz 2,4 GHz

5,0 GHz WLAN-Standard IEEE 802.11a (WiFi 1)

IEEE 802.11ac (WiFi 5)

IEEE 802.11ax (WiFi 6)

IEEE 802.11g (WiFi 3)

IEEE 802.11n (WiFi 4) WLAN-Datenrate (brutto) 2.400 Mbit Telefon-Anlage eingebaut ✓

Smartere Mesh- und Smart-Home-Funktionen

Mit dem Update verbessert Fritz! auch die Mesh-Funktionalität: Deine FritzRepeater wählen künftig selbstständig die beste Verbindung im Netzwerk, was für mehr Stabilität und Geschwindigkeit sorgt. Zudem kannst du Repeater jetzt einfacher ins Mesh einbinden – ohne erneut ein Passwort eingeben zu müssen.

Das Update auf FRITZ!OS 8.20 ist ab sofort für die FritzBox 6660 Cable und FritzBox 6591 Cable verfügbar. Allerdings gibt es bei Kabelroutern eine Besonderheit: Stammt dein Router von deinem Kabelnetzbetreiber, so hat er vermutlich eine andere Betriebssoftware, die du nicht selbst aktualisieren kannst. Das macht dein Internetanbieter. Wann das Update hier verfügbar ist, ist ungewiss. Für Router aus dem Handel gilt hingegen: Wenn du automatische Updates aktiviert hast, bekommst du es ohne eigenes Zutun. Alternativ kannst du es manuell über die Benutzeroberfläche unter „fritz.box“ installieren.