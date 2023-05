Fernseher geschenkt für alle: Das steckt hinter dieser verrückten Idee

Hinter dem neu gegründeten Unternehmen steckt Ilya Pozin, einer der Mitbegründer von Pluto-TV. Jetzt hat er eine neue Idee: kostenlose Fernseher für alle – finanziert über Werbung. Eine Website ist bereits geschaltet, in der man die Idee großspurig als das nächste große Ding nach dem Farbfernsehen bepreist.

Kostenlose Fernseher – aber mit Werbung

Die Idee von Teevee ist simpel: Der Kunde erhält einen kostenlosen Fernseher und bekommt dafür während der Nutzung Werbung angezeigt. Dafür soll der TV über einen integrierten Zweitbildschirm verfügen. Dieser soll etwa so hoch sein, wie das Display eines Smartphones und sich über die komplette Breite des Fernsehers erstrecken.

Auf dem zweiten Bildschirm werden während der Nutzung Werbung, Empfehlungen und Widgets angezeigt. Diese Inhalte sollen dabei auf das aktuelle Programm abgestimmt sein, aber auch aktuelle Nachrichten oder Sportergebnisse anzeigen. Wie das im Alltag aussehen soll, zeigen erste Fotos des kostenlosen Fernsehers:

So sieht der kostenlose Fernseher aus

Bei dem Fernseher handelt es sich um einen 55 Zoll großen 4K-Smart-TV mit HDR-Support und integrierter Soundbar. Per HDMI lassen sich auch externe Zuspieler wie Spielekonsolen oder ein Sky-Receiver verbinden.

Kunden müssen Werbung ansehen

Doch wie stellt man sicher, dass die Kunden die Werbung auch wahrnehmen? So könnte man schließlich den kostenlosen Fernseher bestellen und den zweiten Bildschirm einfach abkleben. Hierfür arbeitet man aktuell an technischen Maßnahmen. Etwa soll im ausgeschalteten Zustand auch auf dem großen Bildschirm Werbung angezeigt werden. Und trennt man für längere Zeit Internet oder Stromversorgung von dem Gerät, behält Teevee sich das Recht vor, den Fernseher zurückzufordern – oder alternativ eine Strafe von 500 Dollar (464 Euro plus Steuern) zu berechnen.

Wie realistisch ist ein kostenloser Fernseher?

Auch andere TV-Hersteller integrieren bereits Werbung in ihre Geräte. Gerade bei billigeren Geräten verdienen die Hersteller an der Werbung mehr, als durch den Verkauf des eigentlichen Fernsehers. Teevee-Gründer Pozin kennt die Werbe-Welt gut. So handelt es sich bei Pluto TV um einen der ersten, werbefinanzierten Streaming-Services, der für die Zuschauer komplett kostenlos angeboten wird.

Auch andere Hersteller bieten Hardware günstiger an, wenn man dafür bereit ist, Werbung zu sehen. Bestes Beispiel ist hier Amazon mit seinen Kindle eBook-Readern und Fire-Tablets. Und auch inside digital kannst du dank Werbung komplett kostenfrei lesen.

Angebot gestartet

Ein kostenloser Fernseher zum Nulltarif klingt ambitioniert, ist aber nicht unmöglich. So scheint es sich rechtlich gesehen nicht um einen Kauf, sondern eine kostenfreie Leihstellung zu handeln. So hätte Teevee jederzeit das Recht, den Fernseher zurückzufordern, etwa wenn du den TV nicht nutzt und infolgedessen keine Werbung konsumierst.

Kunden aus den USA, die Interesse an dem kostenlosen Fernseher haben, können sich ab sofort registrieren. Ein Lieferdatum nennt das Unternehmen jedoch noch nicht. Auch ist nicht bekannt, wann Kunden aus Deutschland von dem Angebot profitieren können.

