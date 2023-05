Game Boy & Co: Deine alte Konsole könnte bald tausende Euro wert sein

Auf dem Dachboden können sich echte Schätze verbergen. Und damit ist nicht Großvaters Lord of The Rings-Erstausgabe aus dem Jahr 1954 gemeint. Sondern ein Gegenstand aus deiner eigenen Kindheit oder gar der deiner Kinder – eine Spielekonsole.

Extreme Wertsteigerung bei Retro-Spielekonsolen

Nintendos Verkaufsschlager, der Game Boy, kam hierzulande im Herbst 1990 auf den Markt und ist somit mittlerweile stolze 33 Jahre alt (japanische Erstveröffentlichung: April 1989). Mit einem Kaufpreis von 169 D-Mark war das Gerät unter Einbezug der Inflation zwar nicht günstig, allerdings durchaus erschwinglich. Im Anschluss durchlief das Game Boy den üblichen Preisverfall und verschwand schlussendlich in der Bedeutungslosigkeit – respektive auf dem Dachboden. Nun, rund 30 Jahre später, gilt die mobile Konsole jedoch als Sammlerstück. Und die Preise schießen wieder in die Höhe.

Laut der österreichischen Tageszeitung Oe24, die sich auf eine Studie von Bitcoin Casinos beruft, liegt die jährliche Wertsteigung des Game Boys bei stolzen 191,7 Prozent. Bleibt der Trend unverändert, werden neuwertige Konsolen mit Originalverpackung – bestenfalls ungeöffnet – bereits im Jahr 2028 bis zu 22.000 Euro wert sein. Geräte in weniger gutem Zustand werden diese Geldsumme zwar nicht erzielen können, doch auch hier dürften die Preise stark ansteigen.

Neben dem Game Boy sollen auch andere klassische Konsolen der Studie zufolge einen beachtlichen Wertgewinn bis 2028 vorweisen können:

Konsole Prognostizierter Wert (2028) Aktueller Wert Atari 2600 5.254,72 Euro 957,84 Euro Sega Games Gear 3.191,81 Euro 581,37 Euro Game Boy Advance 2.072,52 Euro 363,65 Euro Sega 32X 2.001,90 Euro 380,64 Euro Atari Jaguar 2.983,71 Euro 570,54 Euro Nintendo 64 2.338,90 Euro 445,54 Euro PlayStation 2 2.301,08 Euro 449,77 Euro Nintendo DS 1.091,57 Euro 212,94 Euro

Retro-Konsolen als Geldanlage?

Wer nun anstatt in Gold oder Immobilien zu invitieren, sein Geld in Spielekonsolen anlegen möchte, sollte diese Entscheidung noch einmal überdenken. Denn anders als es bei etwa gut gelagerten Kunstgegenständen der Fall ist, kann der Zahn der Zeit deutlich mehr Schaden an Elektronik anrichten. So kann es passieren, dass eine Spielekonsole selbst bei fachkundiger Lagerung ihre Funktionalität einstellt. Wer dagegen schlicht eine oder gar mehrere Konsolen auf dem Dachboden liegen hat, könnte durchaus in einigen Jahren spürbar von dem Wertwachstum profitieren. Aktuell können vergleichsweise gut erhaltene Game Boy-Konsolen mit Originalverpackung übrigens für etwa 200 bis 500 Euro erworben werden.