Samsung-Handy auf Platz 1: Es kostet 1.000 Euro weniger als das neue iPhone

Wie viel Geld muss man für ein gutes Handy ausgeben? Apple zufolge sind es gut 1.400 Euro. So viel kostet nämlich das neue iPhone 14 Pro. Doch was Apple nicht sieht: Smartphone-Nutzer werden immer preisbewusster und suchen nach Handys, die möglichst viel für ihr Geld bieten. Zudem gelingt es Herstellern wie Samsung inzwischen, gute Smartphones zu bauen, die dem Nutzer auch für einen Bruchteil des Preises eines neuen iPhones alles liefern, was man sich wünscht. Das zeigt sich nun erneut an den Verkaufscharts von Amazon, in denen ein beliebtes Samsung Galaxy Modell auf Platz 1 stürmt.

Dieses Samsung-Handy übertrumpft das neue iPhone 14

Vergleicht man die Technik günstiger Handys von Samsung und Co. mit Modellen vergangener Generationen, stellt man schnell fest, dass diese sich deutlich verbessert hat. Wer noch vor wenigen Jahren ein Smartphone für 300 Euro gekauft hat, musste viele Abstriche machen. Ob beim Speicher, Prozessor oder Display: Selbst Smartphones der Mittelklasse, waren im Alltag behäbig und offenbarten bereits nach einer kurzen Nutzungszeit ihre Schwächen. Sie wurden langsam, der Speicher müllte schnell zu und Displays lieferten keine besonders gute Auflösung. Heutige Modelle in dieser Preisklasse haben diese Probleme nicht mehr.

Wohl auch deswegen gehört das Samsung Galaxy A53 zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Wenn man etwas Glück hat, bekommt man das Handy für unter 300 Euro. Ansonsten ist es meist für knapp über 300 Euro erhältlich, wie etwa hier im Euronics-Onlineshop. Bei Amazon befindet es sich aktuell auf Platz 1 der Verkaufscharts. Es befindet sich damit nicht nur vor Apples neuem iPhone 14 Pro. Mit rund 300 Euro ist es deutlich über 1.000 Euro günstiger als das Aushängeschild des US-Konzerns.

Das beliebteste Handy 2022

In unserem Test machte das Samsung Galaxy A53 deutlich, dass man nicht mehr als 300 Euro ausgeben muss, um ein gutes Smartphone in der Hand zu haben. Es ist das runde Gesamtpaket, die das Samsung Galaxy A53 zu einer wirklich guten Wahl machen. Das Display ist scharf und hell, mit allen vier Kameras lassen sich tolle Fotos machen und die Akkulaufzeit ist ebenfalls gut. Zudem bietet das Samsung Galaxy A53 viele Kleinigkeiten, die bei der Konkurrenz nicht zum Standard gehören. So ist es als eines der einzigen Mittelklasse-Smartphones wasserdicht und bietet eine optische Bildstabilisierung bei der Kamera. Und: Es hat einen erweiterbaren Speicher – auch das ist heutzutage nicht mehr üblich.

