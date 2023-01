Die Zukunft ist heute: LG Display-Innovationen von der CES 2023

LG ist für seine OLED-Technologie bekannt, die nicht nur heutzutage in vielen hochqualitativen Fernsehern verbaut wird, sondern auch bei zahlreichen anderen Displays Anwendung findet. Auch in diesem Jahr trumpft LG mit Display-Innovationen zur CES 2023 auf. Dabei sind nicht nur die vielfältigen OLED-Ausführungen spannend.

Knick-mich-Display und Falt-OLED to go – so verrückt kann OLED sein

Faltbare Displays sind keine überraschende Neuheit mehr, sondern in vielen heutigen elektronischen Geräten vertreten. Ein 8-Zoll-360-Grad-OLED-Bildschirm setzt dafür jedoch neue Maßstäbe. Die neuartige OLED-Ausführung lässt nämlich zu, dass ein Gegenstand in zwei verschiedene Richtungen gefaltet werden kann. Dadurch können Anwender von Geräten unterschiedliche Darstellungsformen wählen, je nachdem welche Aufgabe man mit dem Display gerade erledigen möchte. Dabei soll die Beschaffenheit des neuen Displays gewährleisten, dass eine solche Faltung über 200.000-mal möglich ist, ohne das Display selbst zu beschädigen. Dies gelingt durch einen besonderen Faltmechanismus, der die Faltenbildung entlang der Klappstelle minimiert.

Ähnlich praktisch stellt sich ein faltbares 17-Zoll-OLED-Display dar, das die Nutzungsmöglichkeiten von Laptops erweitern soll. Es lässt sich in unterschiedlichen Umgebungen mit verschiedenen Formaten flexibel einsetzen. Zum Transport oder für kleinere Arbeiten unterwegs lässt es sich zusammenfalten und ähnlich wie ein Tablet verwenden. Zugleich stellt es dank der maximalen Entfaltungsgröße einen tragbaren Monitor dar, der unkompliziert überall mit hingenommen werden kann. Beim Zusammenklappen bleibt das Display selbst laut Herstellerangaben fast faltenfrei, um Nutzern neue Anwendungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Da es zugleich über eine Touchscreen-Lösung verfügt, kann es sowohl mit Stift als auch Fingern bedient werden. Dadurch bietet das Display die ideale Hybrid-Lösung für Benutzer, die ein flexibles Gerät für unterschiedliche Arbeitsorte benötigen.

LG Display-Innovationen in Automobilbranche

Im Jahr 2023 hat sich LG nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, sein Geschäft mit Automobildisplays auszubauen. Das verwundert nicht, nachdem man in immer mehr Kraftfahrzeugen weitere Fahrassistenten, Navigationssysteme und anderes nützliches Zubehör integriert. Auch die Anzahl an E-Autos hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Das Unternehmen möchte daher eine breite Palette an Automobildisplays vorstellen. Die wohl spannendsten Displays für Automobile stellen dabei ein 34-Zoll-P-OLED-Display sowie ein LTPS (Low-Temperatur Polycrystalline Silicon)-LCD dar. Beide Technologien ermöglichen größere, höherauflösende Display mit praktischen Designoptionen.

Laut Herstellerangaben handelt es sich bei LGs P-OLED-Display um das weltweit größte P-OLED-Display für Automobile. Es wartet mit einer ergonomischen Struktur auf, die dem Fahrer gleichzeitig eine klare Sicht auf das Armaturenbrett und das Navigationssystem ermöglicht. Da es sich bei P-OLED-Displays um Displays mit Polymer- statt Glasbasis handelt, gelten sie als besonders bruchsicher und langlebig. Das LTPS-LCD basierte Head-up-Display des Unternehmens sticht durch eine hohe Helligkeit von bis zu 5.000 Nits sowie eine gute Bildqualität hervor. Durch ein zusätzliches 3D-Display-Panel maximiert das LTPS-LCD den 3D-Effekt des Displays durch die Anwendung von moderner Eye-Tracking-Technologie. Besonders angenehm dabei: Benutzer müssen dafür nicht einmal eine Spezialbrille tragen.

Displays sind jedoch nicht die einzige Erneuerung mit Fokus auf Automobile, die LG auf der CES 2023 präsentiert. Die Thin Actuator Sound Solution von LG stellt eine neue Methode der Tonübertragung dar, die Display-Panels oder Innenraummaterialien gezielt zum Vibrieren bringt. Dadurch kann ein intensiveres und immersiveres Klangerlebnis erzeugt werden, obwohl der Klangkörper der Lautsprecher-Einheit selbst gering ausfällt. Tatsächlich ist die Thin Actuator Sound Solution mit ihren Abmessungen von lediglich 150 mm x 90 mm x 2,5 mm gerade mal so dick wie zwei übereinander gestapelte Münzen. Dabei wiegt der Lautsprecher auch lediglich 40 g. Dadurch ist er 70 Prozent leichter und rund 90 Prozent dünner als durchschnittliche Autolautsprecher ausfallen.

LG Display-Innovationen für feste Monitore

Nicht nur ein faltbares OLED-Display als tragbarer Monitor zählt zum diesjährigen Monitor-Line-Up des Herstellers. LG Display erweitert sein Sortiment um zwei weitere für Videospiele optimierte Displays, ein 45-Zoll-OLED-Ultrawide- sowie ein 27-Zoll-OLED-Display. Beide Modelle verfügen über schnelle Reaktionszeiten und liefern dank eines integrierten speziellen Polarizer für Spiele hohe Leistung mit klarer Bildqualität. Dabei können Anwender die Display-Variationen dank LGs Bendable-Display-Technologie um bis zu 800R biegen, sodass Spieler die ideale Krümmung für alle Spielgenres ausschöpfen können. Bereits ab diesem Monat sollen die Gaming-OLED-Panels in Serienproduktion gehen und in Premium-Gaming-Monitoren der Hersteller LG Electronics, Asus sowie Corsair integriert werden.

Neben den Gaming-optimierten Displays wartet LG mit zwei weiteren Konzepten auf. Der OLED Glow stellt dabei ein höhen- und neigungsverstellbares OLED-Display dar, das ähnlich wie der faltbare Monitor des Herstellers über integrierte Touch-Technologie verfügt. Das jedoch hervorstechendste Display-Konzept stellt der BeFit Trolly unter den Monitor-Displays dar. Das Modell kombiniert einen fahrbaren Stauraum mit einem 48-Zoll-OLED-Panel mit CSO (Cinematic Sound OLED)-Technologie, dank der sich der Ton direkt ohne zusätzliche Lautsprecher über das Display selbst erzeugen lässt. Dadurch können Nutzer ihren Fernseher praktisch jederzeit im Haushalt umpositionieren oder bei Bedarf mit in den Garten nehmen, ohne dabei auf Funktionen verzichten zu müssen.