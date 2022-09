Lenovo definiert das Display neu: Produktneuheiten zur IFA 2022

Pünktlich zur IFA 2022 stellte das Unternehmen seine AR-Brille Lenovo Glasses T1 sowie das ThinkPad X1 Fold, ein Tablet mit einem faltbaren OLED-Bildschirm, neben vielen weiteren Monitoroptionen vor. Nach diesen Neuheiten darfst du Ausschau halten.

Lenovo definiert das Display neu: Privater Monitor zum Aufsetzen

Die Lenovo Glasses T1 stellen eine AR-Brille dar, die viele wertvolle nützliche Eigenschaften in einem Produkt vereint. Im Prinzip stellen Sie einen transportablen USB-C-Monitor dar, der nur für deine Augen bestimmt ist. Dadurch bietet dieser private Bildschirm einen hohen Sicherheitsfaktor und kann flexibel eingesetzt werden. Egal, ob du damit Streaming-Inhalte ansiehst, Videospiele spielst oder arbeitest, du hast dein erweitertes, virtuelles Display stets griffbereit. Dank anpassbarer Nasen- und Brillenbügel kannst du die Lenovo Glasses T1 dabei komfortabel deinen Wünschen anpassen. Auch die eingesetzten Linsen können in dem Modell ausgetauscht werden.

Um Ermüdungserscheinungen bei der Anwendung vorzubeugen, wartet sie mit TÜV-zertifiziertem geringem Blaulicht sowie reduziertem Flackern auf. Im Gegensatz zu traditionellen VR-Brillen bist du beim Aufsetzen der Lenovo Glasses T1 noch immer mit der Außenwelt verbunden und kannst deine Umgebung weiterhin wahrnehmen. Die AR-Brille unterstützt Plug-n-Play, sodass eine Verbindung mit Geräten mit USB-C-Anschlüssen wie deinem Smartphone problemlos möglich ist. Bei Bedarf kann durch einen Adapter auch ein Anschluss bei Apple-Geräten oder HDMI-Geräten erfolgen. Beide Adapter-Varianten sind separat erhältlich.

Lenovo-Glasses-T1

Dank Kompatibilität zu Android, iOS und Windows kannst du die Brille mit vielen Betriebssystemen nutzen. Sie bietet dir auf jedem Auge eine 1.920 x 1.080 Auflösung sowie ein Micro OLED-Display für hohe Kontraste. Die Bildaktualisierungsrate des Modells liegt dabei bei 60 Hz. Damit eignet die Brille sich hervorragend zum Arbeiten oder zur Wiedergabe von Streaming-Inhalten. Für schnelle Videospieltitel kann die Framerate jedoch zu niedrig ausfallen, um einen klassischen Monitor zu ersetzen. Da für die Verbindung nur ein Kabel benötigt wird, kannst du die Lenovo Glasses T1 auch im Flugzeug oder bei Bahnfahrten bequem benutzen. Die Lenovo Glasses T1 werden voraussichtlich Anfang 2023 erscheinen.

ThinkPad X1 Fold – Tablet mit faltbarem OLED-Monitor so flexibel, wie du es willst

Das ThinkPad X1 Fold stellt eine neue Generation eines faltbaren Geräts dar, das dir immer und überall zur Verfügung stehen soll. Dank des Faltsystems lässt es sich mitsamt Tastatur so klein zusammenklappen, dass es kaum Platz in deiner Tasche wegnimmt. Dabei kommt es lediglich auf eine Dicke von 8,8 mm und ein Gewicht von knapp 1,28 Kilogramm. Auf voller Größe lässt es sich jedoch auf einen 16,3-Zoll-Bildschirm auffalten. Bei diesem handelt es sich nicht nur um ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.560 x 2.024 Pixeln und HDR-Unterstützung. Du kannst es ebenso im Quer- wie im Hochformat flexibel anwenden und dabei mit einer mitgelieferten Tastatur sowie dem Lenovo Precision Pen bedienen.

ThinkPad X1 Fold

Je nach Ausführung des Modells bietet es dir bis zu 32 GB DDR5 RAM sowie bis zu 1 TB internem Speicherplatz. Beim Prozessor kannst du aus Intel-Prozessoren der 12ten Generation wählen. Sowohl der U9 i5 als auch der i7 vPro und non-vPro sind als Optionen verfügbar. Als Betriebssystem steht dir Windows 11 Pro zur Verfügung. Egal, wie du das Modell verwendest, dir wird stets Zugang zu mindestens zwei der drei USB-C-Anschlüsse geliefert, von denen zwei über Thunderbolt verfügen. Das ThinkPad X1 Fold setzt auf eine passive Kühlung, die auf einen Lüfter verzichtet und so im Betrieb leise ausfällt. Je nach Konfiguration besitzt das ThinkPad X1 Fold einen 48 bis 64 Wattstunden großen Akku, der über Schnellladefunktionen aufgeladen werden kann. Das ThinkPad X1 Fold wird voraussichtlich ab Ende dieses Jahres für 2.999 Euro inklusive allen Zubehörs erhältlich sein.

Lenovo mit weiteren Monitore

Neben den Lenovo Glasses T1 sowie ThinkPad X1 Fold hat Lenovo eine Vielzahl an weiteren Monitoren angekündigt, die im Zeitraum von Dezember 2022 bis Anfang 2023 erhältlich sein werden. Darunter zählen unter anderem:

Legion Y32 p-30 für 999 Euro

ThinkVision:

T32p-30 für 669 Euro

T34w-30 für 699 Euro

S25e-30 für 169 Euro

T32h-30 für 549 Euro

T24i-30 für 249 Euro

Der Lenovo Legion Y32 p-30 stellt dabei einen Gaming-Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 31,5 Zoll sowie einer 4K-Auflösung dar. Dank einer Bildaktualisierungsrate von 144 Hz sowie einer Reaktionszeit von 0,2 Millisekunden eignet er sich hervorragend für Videospiele in hohen Auflösungen. Alle aktuellen Videospielkonsolen sind mit dem Modell kompatibel. Der Monitor erfüllt die Bedingungen für das VESA DisplayHDR™ 400 Zertifikat dank einer Spitzenhelligkeit von 400 cd/m². Du kannst darauf also ebenso HDR-Formate genießen. Zwei integrierte Lautsprecher sorgen beim Gaming für den passenden Ton. Dank Unterstützung für AMD FreeSync werden dir wichtige Gaming-Features zur Synchronisierung mit Grafikkarten geboten. Dazu wartet er mit einem USB-Typ-C-Anschluss auf, an dem du ebenso dein Smartphone oder Tablet mit dem Monitor verbinden kannst.

Lenovo Legion Y32 p-30

Dazu bietet Lenovo wieder zahlreiche Ausführungen seiner ThinkVision Monitor-Serie. Der ThinkVision S25e-30 stellt mit einem Preis von 169 Euro dabei eine geeignete Budgetversion dar. Mit einer Größe von 24,5 Zoll sowie einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln eignet er sich als preiswerte Büroausstattung. Dank eines Kontrastverhältnisses von 3.000:1 lässt sich mit dem VA-Panel des Modells angenehm arbeiten. Ähnlich preiswert fällt auch der ThinkVision T24i-30 mit seinem Preis von 249 Euro aus.

ThinkVision T34w-30 und ThinkVision T32p-30 – eine Investition fürs Büro

Kannst du es dir leisten mehr in einen Arbeitsmonitor zu investieren, so könnten der ThinkVision T34w-30 sowie T32p-30 eine geeignete Wahl sein. Der T34w-30 bietet dir ein 34-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixel im Curved Design für ein angenehmes Arbeiten. Das Modell erhielt sowohl eine Zertifizierung für Augensicherheit als auch reduziertes Blaulicht. Dazu stellt dir das Modell eine Vielzahl von Anschlüssen zur Verfügung, zu denen auch ein USB-Typ C-Anschluss zählt. Der T32p-30 ist mit einer Größe von 31,5 Zoll etwas kleiner und verfügt über ein gerades Display, das sowohl Tilt-, Pivot- als auch Swivel-Funktionen besitzt. Du kannst das Display somit um 90 Grad in zwei Richtungen drehen, um effektiver damit zu arbeiten. Dazu bietet es dir eine 4K-Auflösung inklusive Unterstützung für HDR-Formate.