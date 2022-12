Hammerpreis: Sony OLED 4K-TV mit 100 Hz & HDMI 2.1 für unter 1.000 Euro!

Sony produziert klasse Fernseher, die oftmals jedoch auch mit einem heftigen Preisschild versehen sind. Abhilfe schafft da dieses coole Angebot bei MediaMarkt, denn aktuell zahlst du lediglich 999 Euro für den Sony XR-55A80J OLED TV. Und wer dazu noch eine Soundbar braucht, kann extra sparen.

Hinweis: An dieser Stelle waren bis zuletzt die Angebote der „MediaMarkt Spätshoppen“-Aktion sichtbar. Diese sind nun ausgelaufen. Weitere aktuelle Angebote findest du in unserem Schnäppchen-Bereich.

Sony OLED 4K-TV: Top-Gerät für unter 1.000 Euro

Das Preisschild von 999 Euro ist ein tolles Angebot für den Sony XR-55A80J OLED 4K-TV, denn bei dem Gerät wird dir im Vergleich zu anderen OLED Fernsehern einiges geboten: Dank dem fortschrittlichen Cognitive Processor XR sowie der Acoustic Surface+ Technologie werden Bild und Ton fortlaufend optimiert, was für noch realistischere Bilder und Soundeffekte sorgen soll. Gleichzeitig verfügt der TV selbstverständlich auch über Funktionen wie 4K Upscaling. Für alle Gamer gibt es zusätzlich einige spezielle Features, wodurch vor allem in Kombination mit Sonys Playstation 5 optisch noch mehr aus euren Spielen herausgeholt wird. Passend dazu verfügt der Fernseher über eine native Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, die für ein flüssiges Spielerlebnis sorgt. Für die entsprechende Darstellung aus externen Quellen spendiert Sony dem Fernseher auch noch zwei Slots des fortschrittlichen Typs HDMI 2.1.

Wenn du zusätzlich zu deinem neuen Fernseher auch noch eine Soundbar gebrauchen kannst, könnte das Bundle mit der Sony HT-A5000 Dolby Atmos Soundbar genau das Richtige für dich sein. Für 799 Euro wird dir hier 5.1.2-Kanal-Surround Sound geboten, der die perfekte Ergänzung zum Sony OLED 4K-TV darstellt. Besonders cool: Wenn du beides auf einmal kaufst, bekommst du einen 200 Euro MediaMarkt Gutschein geschenkt!

→ Sony OLED 4K-TV für 999 Euro

Übrigens: Geliefert wird der Fernseher bei MediaMarkt kostenlos. Der Preis bleibt also wirklich unter den 1.000 Euro, obwohl es sich um ein Gerät der Größe handelt, bei der normalerweise eine Pauschale für die entstehenden Speditionsdienste anfällt.

Günstigere Alternative von LG: 4K zu kleinerem Preis

Wer allerdings nicht ganz so tief ins Portemonnaie greifen möchte, um sich 4K-Fernsehen nach Hause zu holen, der sollte sich den LG OLED55A29LA für 777 Euro anschauen: Der OLED 4K-TV misst ebenfalls 55 Zoll und verfügt über gängige Funktion wie Bild- sowie Tonoptimierung. So soll selbst Stereoton in virtuellen 5.1.2 Surround-Sound verwandelt werden können.

Gleichzeitig sorgen die 8 Millionen selbstleuchtenden Pixel dafür, dass dir sowohl ein gestochen scharfes Schwarz, als auch farbenfrohe Bilder geboten werden. Zum Einsatz kommt dabei der α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation von LG. Abstriche musst du hingegen bei der Bildwiederholfrequenz machen: Diese beträgt bei dem Gerät nämlich nur 60 Hz. Neben der 55-Zoll-Variante für 777 Euro, gibt es den OLED TV übrigens auch in 48 Zoll für 699 Euro.